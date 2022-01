BIENVENUE, Rolland



À Montréal, le 6 janvier 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Rolland Bienvenue, époux de feu Lise Durocher.Il laisse dans le deuil sa conjointe Nicole West, son frère René (Viola), ses soeurs Lise (Jean), Ginette (Rolland) et Hélène (Paul), ses neveux et nièces, parents et amis.Selon sa volonté, il n'y aura pas d'exposition et pas de célébration, les cendres seront mises en niche le dimanche 16 janvier 2022 au columbarium du: