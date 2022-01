LACASSE, Muriel



À l'âge de 77 ans est décédée, en toute sérénité au centre Marcelle Ferron, Mme Muriel Lacasse épouse de M. Jacques Brochu.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs Diane (Serge), Patricia, sa nièce Nadine et ses neveux Bruno et Alex ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don à la Société de Parkinson serait grandement apprécié.