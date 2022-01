ASSELIN (née MARTINEAU)

Pierrette



C'est à Saint-Jérôme, le 24 décembre 2021, bien entourée de sa famille, que nous a quittés cette grande dame remarquable et inoubliable.Précédée par son époux Roger, elle laisse dans le deuil ses 4 enfants, Guy (Marie-Anne Robillard), Andrée (Claude L'Heureux), Diane (André Gagné) et Pierre (Anne-Marie Landry), de même que ses 6 petits-enfants (Jean-François, Stéphane, Geneviève, Marie-Eve, Christian et Pierre-Olivier) et ses 9 arrière-petits-enfants.Accueillie là-haut par ses parents Christiana Poirier et Joseph Martineau, ainsi que par ses soeurs et son frère (Thérèse, Anita, Wilbrod, Gilberte, Carmen et Noëlla), elle quitte toutefois ses soeurs Liliane (Léopold Champagne) et Denise (feu Jean-Claude Roy), ses belles-soeurs et beaux-frères, de nombreux neveux et nièces, de même que plusieurs amis(es).En raison des diverses restrictions dues aux mesures sanitaires en vigueur, ses funérailles auront lieu aussitôt que possible au Complexe Magnus-Poirier, situé au 6825 Sherbrooke Est à Montréal. La date vous sera annoncée prochainement.Sincères remerciements à l'équipe de la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord. Vous êtes invités à faire un don à sa mémoire à la Fondation Pallia-Vie, 385, rue Lebeau, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2M8.