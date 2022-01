DUCAS-VÉZINA, Étienne



Le 12 décembre 2021, à Montréal, est décédé tragiquement Étienne Ducas-Vézina.Il laisse dans le deuil sa mère Marie-Claude Ducas, son père René Vézina (Magali Loisel), son frère jumeau Louis Ducas-Vézina, son amoureux Mathis Koroglu et les autres membres de sa famille - grand-mère, tantes, oncles, cousines et cousins. Il est aussi pleuré par les nombreux amis, collègues, camarades de classe et d'hôpital, professeurs, voisins et autres connaissances qu'il a su toucher par sa personnalité lumineuse, son intelligence et sa curiosité hors norme, sa grande sensibilité et son grand coeur.Étant donné les restrictions liées à la COVID, une cérémonie sera tenue à une date ultérieure, pour permettre de célébrer comme il se doit la vie et la mémoire d'Étienne.