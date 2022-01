La majorité des Canadiens en faveur d’une «vaccitaxe», selon un sondage

Plus de la moitié des Canadiens sont en faveur de l’imposition d’une taxe pour les non-vaccinées et c’est au Québec et Colombie-Britannique que l’appui à cette mesure est la plus forte au pays.

C’est ce qu’indique un sondage de la firme publié mardi par le «Toronto Sun» précisant qu’une majorité de Canadiens ont répondu être en faveur d’un système de santé à deux niveaux: les vaccinés et les non-vaccinés.

Parmi les 1510 Canadiens sondés par la firme Maru Public Opinion, 60 % ont avoué supporter l’idée de donner des amendes aux non-vaccinés, pour ainsi remettre l’argent dans le système de santé.

C’est un concept similaire que François Legault a annoncé, mardi. La Colombie-Britannique et le Québec sont les deux provinces où le taux de support est le plus élevé avec respectivement 64 % et 63 %. Les 55 ans et plus supportent davantage l’idée avec 69 %.

Rappelons que la semaine dernière, le ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos avait dit que le pays pourrait en venir à une vaccination obligatoire pour tous et que les provinces pourraient devoir imposer des mesures.

Les premiers ministres du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, Blaine Higgs et Andrew Furey, avaient donné leur support face à cette idée. Du Côté de l’Ouest, les premiers ministres de l’Alberta et de la Saskatchewan, Jason Kenny et Scott Moe, s’étaient montrés en défaveur d’une telle politique.

Le sondage de Maru Public Opinion a été effectué en ligne le 10 janvier dernier, soit une journée avant l’annonce du gouvernement du Québec sur le vaccimpôt.

