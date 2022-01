Le CF Montréal se met au travail

Les joueurs du CF Montréal ont participé à leur première séance d’entraînement du camp préparatoire 2022, mercredi, au Stade Olympique, deux jours après s’être soumis aux tests physiques obligatoires.

Sous la supervision de l’instructeur-chef Wilfried Nancy, les porte-couleurs du club ont amorcé le boulot en prévision de la saison de la Major League Soccer et également, du duel de huitième de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF prévu les 15 et 22 février contre le Santos Laguna.

Les attaquants Bjorn Johnsen et Mason Toye manquaient à l’appel, tout comme le défenseur Robert Thorkelsson et le milieu de terrain Ahmed Hamdi. Selon la journaliste Frédérique Guay de la chaîne TVA Sports, les quatre hommes sont soumis au protocole du circuit Garber relatif à la COVID-19. Toye et Thorkelsson ne se trouvent pas à Montréal, contrairement à Johnsen et Hamdi.

L’équipe poursuivra ses activités au Stade olympique jusqu’au 27 janvier avant de s’envoler vers la Floride pour la suite de son camp.

