Le combat Makmudov-Wach reporté en février

Devant faire face à la hausse de cas de COVID-19 et de nouvelles mesures sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec, Eye of the Tiger Management (EOTTM) a décidé de reporter son gala prévu le 22 janvier au 19 février prochain.

C’est ce que l’organisation a fait savoir aux amateurs de boxe mercredi, dans un communiqué.

L’événement mettra en vedette Arslanbek Makhmudov (13-0-0, 13 K.-O.) en grande finale. Le poids lourd se mesurera au Polonais Mariusz Wach (36-7-0, 19 K.-O.).

«Mon équipe et moi, nous devons nous adapter au gabarit de Wach, mais une chose est sûre : nous sommes prêts à l'affronter et à poursuivre notre chemin», a dit Makhmudov à propos de son rival.

De son côté, le Québécois Simon Kean (20-1-0, 19 K.-O.) fera les frais de la demi-finale. Il affrontera l’Américain Shawndell Terell Winters (13-6-0, 12 K.-O.).

«Winters est un puissant boxeur aguerri qui possède un excellent ratio de K.-O. et a affronté de bons espoirs. Simon sera certainement mis à l'épreuve dans ce combat. Il devra demeurer concentré du début à la fin, puisque Winters est le genre d'adversaire qui fait payer chaque petite erreur à ses opposants», a expliqué l’entraîneur de Kean, Vincent Auclair, dans la missive d’EOTTM.

De plus, les espoirs de l’organisation Thomas Chabot (5-0-0, 5 K.-O.), Luis Santana (4-0-0, 2 K.-O.), Alexandre Gaumont (2-0-0, 1 K.-O.), Avery Martin-Duval (5-0-1, 3 K.-O.) et Leila Beaudoin (3-0-0, 1 K.-O.) doivent tous être du gala maintenant prévu en février au Casino de Montréal.

