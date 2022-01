Le temps du ménage

La saison qui se termine amène son lot inévitable de congédiements. Un ménage qui fait réaliser de nouveau que pour tout entraîneur-chef qui ne bénéficie pas de l’apport solide d’un quart-arrière, il n’y a point de salut.

Vic Fangio (Broncos), Matt Nagy (Bears), Mike Zimmer (Vikings), Brian Flores (Dolphins) et Joe Judge (Giants) ont écopé.

Judge a été le plus récent à être remercié, hier en début de soirée et dans son cas, c’est un fiasco sur toute la ligne plutôt qu’une question de quart-arrière, qui a scellé son sort. Quoique, Daniel Jones, même en pleine santé, n’a rien d’une valeur sûre non plus.

Dans le cas de Fangio, il est évident que c’est la chaise musicale entre Teddy Bridgewater, Drew Lock, Joe Flacco et d’autres individus louches depuis son arrivée en 2019, qui aura eu sa peau. Les Broncos en sont à cinq entraîneurs en neuf ans parce que leur chambre de quarts-arrières demeure un désastre.

À Chicago, Nagy aurait pu bénéficier d’une année de clémence pour qu’il poursuive le développement du jeune Justin Fields la saison prochaine, mais les Bears estiment qu’il n’est pas l’homme de la situation.

Nagy a amené les siens deux fois en séries lors de ses quatre saisons à la barre, mais l’échec Mitchell Trubisky faisait en sorte qu’à moins d’une saison éclatante, ses jours étaient comptés.

Chez les Vikings, Zimmer bénéficie d’un quart-arrière mal-aimé, mais néanmoins respectable, en Kirk Cousins. Les statistiques le montrent sous un jour favorable, mais son incapacité chronique à remporter de gros matchs a clairement nui à Zimmer.

Ce dernier a connu de bons moments en huit ans à la barre. Il a élevé la défensive à un haut niveau avant la rechute drastique des deux dernières saisons. Mais en fin de compte, la décision controversée d’embaucher Cousins aura mené à la perte de Zimmer et du DG Rick Spielman puisque les résultats ne sont pas là.

La plus grande surprise provient de Miami. Brian Flores a amené les Dolphins à la porte des séries avec deux saisons gagnantes en trois ans. Or, semble-t-il que des problèmes « relationnels » et de « manque de collaboration » auraient laissé des traces.

Est-ce qu’il s’entendait avec la direction sur la voie à suivre au poste de quart-arrière ? Tandis que plusieurs souhaitent voir Tua Tagovailoa obtenir une véritable opportunité, d’autres voient Deshaun Watson dans leur soupe. Encore une question de quart-arrière au cœur d’un ménage...

Nombreux candidats

Les candidats les plus en vue pour les postes à combler sont les coordonnateurs offensifs Eric Bieniemy (Chiefs), Brian Daboll (Bills), Nathaniel Hackett (Packers), Byron Leftwich (Buccaneers), Kevin O’Connell (Rams) et Kellen Moore (Cowboys).

Du côté défensif, Dan Quinn (Cowboys), Jerod Mayo (Patriots), Matt Eberflus (Colts) et Todd Bowles (Buccaneers) sont des noms qui circulent.

Le retour de Jim Harbaugh, qui serait arraché à Michigan pour aller à Las Vegas avec les Raiders, demeure une possibilité. Les ex-entraîneurs en chef Jim Caldwell et Doug Pederson sont aussi sur les rangs.

1. Packers de Green Bay 13-4

Semaine dernière : 1

Les Packers savourent le repos cette semaine au premier tour éliminatoire. Le bloqueur David Bakhtiari est revenu au jeu et s’est bien senti. La semaine prochaine, ce sera au tour du demi de coin Jaire Alexander et du secondeur Za’Darius Smith. L’équipe misera sur tous ses morceaux.

2. Chiefs de Kansas City 12-5

Semaine dernière : 3

Les Chiefs ont terminé la saison avec quelques bobos inquiétants au sein de leur offensive, mais tout indique qu’autant Travis Kelce que Tyreek Hill et Clyde Edwards-Helaire seront en forme pour le match éliminatoire face aux Steelers. Les Chiefs feront encore du bruit.

3. Buccaneers de Tampa Bay 12-4

Semaine dernière : 4

Tom Brady a bouclé sa deuxième saison avec les Buccaneers avec 5316 verges au compteur, le troisième plus haut total dans l’histoire. Il a aussi battu le record de passes complétées (485) et lancé 43 passes de touchés. Il y en a encore qui pensent qu’il ne se rendra pas à 45 ans comme joueur actif? .

4. Titans du Tennessee 12-5

Semaine dernière : 5

Les Titans deviennent la cinquième équipe seulement à terminer au premier rang de la conférence sans un porteur ni un receveur de 1000 verges. Les Packers de 1996, les Patriots de 2003 et les Eagles de 2017 aussi... et ils avaient remporté le Super Bowl. Derrick Henry sera de retour, affamé.

5. Bills de Buffalo 11-6

Semaine dernière : 6

La défensive des Bills a fini la saison en force face aux Jets. Pas une séquence offensive de leurs rivaux n’a dépassé six jeux et les Jets ont terminé avec 53 verges, un total anémique. Le défi sera toutefois un tantinet plus complexe face aux Patriots, dans la prise 3 cette saison.

6. Rams de Los Angeles 12-5

Semaine dernière : 2

Matthew Stafford est devenu le troisième quart-arrière dans l’histoire, après Tom Brady et Peyton Manning, à connaître des saisons d’au moins 40 passes de touché avec deux équipes différentes. C’est un bel accomplissement, mais les nombreux revirements inquiètent.

7. Cowboys de Dallas 12-5

Semaine dernière : 10

Les Cowboys ont littéralement explosé les Eagles pour terminer leur saison régulière en beauté. Vrai que les Eagles avaient tenu à l’écart plusieurs partants, mais pour la confiance collective éprouvée des Cowboys, il était critique de terminer sur une bonne note avant les séries, face aux Niners

8. Bengals de Cincinnati 10-7

Semaine dernière : 7

Comme il se devait, les Bengals ont reposé plusieurs partants dont le quart-arrière Joe Burrow pour le dernier match. Même si les Bengals sont favoris face aux Raiders, ce ne sera probablement pas une partie de plaisir. Le manque d’expérience de cette jeune équipe est à considérer.

9. 49ers de San Francisco 10-7

Semaine dernière : 14

Les Niners se sont classés en séries de brillante manière en orchestrant une remontée de 17 points face aux Rams. C’était la plus grosse remontée de l’équipe sous les ordres de Kyle Shanahan. Jimmy Garoppolo a montré du cran et il devra en faire autant face aux Cowboys en séries.

10. Cardinals de l’Arizona 11-6

Semaine dernière : 8

Le tout premier rendez-vous du lundi soir en séries mettra en vedette les Cardinals et les Rams. Malgré la fin de parcours boiteuse des Cards avec une victoire et quatre revers à leurs cinq derniers matchs, ils ont toujours le potentiel de sortir un match spectaculaire.

11. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 10-7

Semaine dernière : 9

La séquence de sept victoires des Patriots semble soudainement bien loin derrière, eux qui ont terminé leur saison avec une seule victoire à leurs quatre derniers matchs. La défensive vient de concéder 195 verges au sol aux Dolphins, qui en gagnaient en moyenne 86 par rencontre.

12. Raiders de Las Vegas 9-7

Semaine dernière : 15

Les Raiders risquent de se retrouver avec un heureux dilemme pour leur poste d’entraîneur-chef. Rich Bisaccia a accompli un boulot colossal pour maintenir l’équipe bien ancrée malgré moult tempêtes. Mais ce n’est pas dans la nature de la famille Davis de ne pas tenter un grand coup.

13. Eagles de Philadelphie 9-8

Semaine dernière : 12

Avant la saison, sept nouveaux entraîneurs-chefs ont été nommés. Du lot, seul Nick Sirianni a guidé son équipe en séries. Les Eagles demeurent limités dans le jeu aérien, mais ils ont trouvé la formule qui convient avec le jeu au sol et des formations avec plusieurs ailiers rapprochés.

14. Steelers de Pittsburgh 9-7-1

Semaine dernière : 16

On a préparé les adieux à Ben Roethlisberger avant son dernier match à Pittsburgh, à la semaine 17. Son eulogie a aussi été prononcée toute la semaine avant ce qui devait être la dernière scène de sa carrière, dimanche face aux Ravens. Surprise, le vétéran en a une autre dans le corps !

15. Chargers de Los Angeles 9-8

Semaine dernière : 11

Le résultat final, une saison sans séries, doit être considéré comme un échec majeur, même si l’équipe est jeune à plusieurs positions. Il faut à tout prix éviter que Justin Herbert devienne le prochain grand quart-arrière de l’organisation après les Fouts, Brees et Rivers à végéter.

16. Saints de La Nouvelle-Orléans 9-8

Semaine dernière : 17

Les Saints ne seront pas des séries pour la première fois depuis 2016, mais ce n’est pas faute d’avoir tout essayé. Sean Payton a encore une fois démontré qu’il a l’étoffe des meilleurs entraîneurs en amenant son équipe à la porte malgré une avalanche de blessures.

17. Colts d’Indianapolis 9-8

Semaine dernière : 13

Le pilote Frank Reich a été d’une grande franchise en admettant que le résultat d’en fin de semaine face aux Jaguars demeurera une cicatrice dans son dossier. À lui, maintenant, de trouver des solutions. Carson Wentz devait solutionner la position de quart et il n’a qu’exacerbé le problème.

18. Dolphins de Miami 9-8

Semaine dernière : 19

Après avoir balayé les Patriots pour la première fois en 21 ans, les Dolphins ont causé une surprise de taille en renvoyant leur entraîneur Brian Flores. Difficile de monter une attaque crédible quand trois coordonnateurs offensifs et trois entraîneurs de ligne offensive défilent en trois ans.

19. Vikings du Minnesota 8-9

Semaine dernière : 20

Le renvoi du directeur général Rick Spielman a étonné puisqu’au fil des ans, il a souvent vu juste au repêchage. Par contre, dans les dernières années, il s’est aussi quelques fois élancé dans le beurre au premier tour (Jeff Gladney, Mike Hughes, Garrett Bradbury, Laquon Treadwell)...

20. Ravens de Baltimore 8-9

Semaine dernière : 18

Il y a eu beaucoup de blessures, mais les Ravens doivent aussi regarder ce qu’ils peuvent améliorer dans une division très relevée. La ligne offensive devra être remodelée et il serait peut-être temps de passer à un autre appel avec le coordonnateur offensif Greg Roman.

21. Browns de Cleveland 8-9

Semaine dernière : 21

Les Browns iront de l’avant la saison prochaine avec Baker Mayfield, selon toute vraisemblance. C’est une décision logique. Même si le quart-arrière a déçu en 2021, il mérite l’occasion de prouver sa valeur en 2022 après avoir retrouvé la santé.

22. Seahawks de Seattle 7-10

Semaine dernière : 24

Enfin en santé en fin de saison, le porteur oublié Rashaad Penny a terminé avec quatre efforts d’au moins 100 verges à ses cinq derniers matchs. Bon moment pour tomber agent libre ! Est-ce que Pete Carroll et Russell Wilson seront de retour en 2022 ? Ou un seul des deux ?

23. Broncos de Denver 7-10

Semaine dernière : 23

Depuis qu’ils ont remporté le Super Bowl 50, les Broncos ont raté les séries lors des six saisons suivantes. Il s’agit de la plus longue sécheresse dans l’histoire pour une équipe après avoir gagné le match ultime. L’alignement en place est bon, mais le quart-arrière manque à l’appel.

24. Bears de Chicago 6-11

Semaine dernière : 22

Le propriétaire George McCaskey ne s’est pas fait d’amis en conférence de presse après le renvoi du directeur général Ryan Pace et du pilote Matt Nagy. Le grand patron semble mou, indécis, sans réel plan solide. Il sera aidé par Bill Polian, une légende... mais une relique du passé.

25. Équipe de Washington 7-10

Semaine dernière : 26

Rien ne démontre mieux l’état de désillusion des partisans à l’endroit de l’équipe de Washington que leur absence dans les gradins. L’organisation n’a vendu que 64 % de ses billets pour les huit matchs locaux. C’est la seule équipe qui n’a pas atteint la barre des 75 %.

26. Falcons d’Atlanta 7-10

Semaine dernière : 25

Un dossier qui sera à surveiller chez les Falcons durant les prochains mois sera le sort du receveur Calvin Ridley. Il a quitté l’équipe tôt dans la saison pour prendre soin de sa santé mentale et des rumeurs persistantes l’envoient sous d’autres cieux. Il peut aider bien des attaques.

27. Texans de Houston 4-13

Semaine dernière : 27

En 11 matchs comme partant, Davis Mills a lancé 16 passes de touché et 10 interceptions, en plus d’amasser 2664 verges. Il mérite au moins l’occasion de se faire valoir la saison prochaine pendant que l’organisation poursuit la reconstruction. Une solution économique et intrigante.

28. Jets de New York 4-13

Semaine dernière : 28

Les Jets ont montré quelques signes vitaux en fin de saison. Zach Wilson n’a pas lancé d’interception à ses cinq derniers matchs. L’équipe aura le quatrième et le dixième choix au prochain repêchage et beaucoup d’argent sous le plafond salarial, mais la division sera très compétitive.

29. Panthers de la Caroline 5-12

Semaine dernière : 29

Les Panthers débutent la saison morte avec autant de questions concernant leur poste de quart-arrière, avec une ligne offensive qu’il faut améliorer, une défensive qui a régressé et un entraîneur-chef en Matt Rhule, qui semble déjà sur un siège éjectable. Pas très rassurant.

30. Lions de Detroit 3-13-1

Semaine dernière : 31

On s’attendait à une telle fiche pour les Lions cette saison, la première sous la férule de Dan Campbell. Ce qui surprend toutefois, c’est la férocité avec laquelle les Lions se sont battus dans la majorité de leurs matchs. Ils sont encore loin d’être une équipe de séries, mais il y a du positif.

31. GIants de New York 4-13

Semaine dernière : 31

Les Giants ont bouclé la campagne avec six défaites de suite par au moins 10 points. La haute direction en est venue à la conclusion que Joe Judge ne pourrait redresser la situation et qu’il s’est déjà trop aliéné le vestiaire. Il est le troisième pilote de suite à sauter après deux ans.

32. Jaguars de Jacksonville 3-14

Semaine dernière : 32

La meilleure nouvelle chez les Jaguars après une autre misérable saison, c’est que le quart-arrière Trevor Lawrence s’en est sorti indemne. Du moins, physiquement, car on ne sait pas si les dommages psychologiques seront permanents ! Blague à part, il faut maintenant lui donner de vraies cibles crédibles.