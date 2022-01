Les épargnants sont perdants: voyez pourquoi

Ce qu’on ne vous a peut-être pas dit quand vous avez commencé à mettre de l’argent de côté, c’est qu’en épargnant vous êtes perdant. Vous avez bien lu.

• À lire aussi: Comment économiser 10 000$ par année? Il l’a fait et nous explique

Quand on a demandé à JosFinance – un youtubeur passionné d’économie et d’investissement – ses meilleurs conseils en termes de finances personnelles, c’est «investir ses économies» qui est arrivé en tête de liste.

Le simple fait d’investir ses montants économisés – et ne pas les laisser dormir dans un compte épargne à 0,1% de taux d’intérêt – permet de préserver ou même d’augmenter son pouvoir d’achat grâce aux rendements de ses investissements. Malheureusement, quand on est plus jeunes, on se contente parfois de nous conseiller de «mettre des sous de côté.»

Suivi par près de 15 000 personnes sur YouTube, JosFinance partage régulièrement ses réflexions par rapport au cours de la Bourse, aux actualités crypto et sur les différents véhicules d’investissement. Il se décrit lui-même comme «boursicoteur et aficionado d’économie».

À noter que JosFinance ne détient aucune certification en finances personnelles. Il partage sa propre expérience en tant qu’investisseur autonome avec les internautes. Si vous avez des questions précises sur votre situation financière, consultez un conseiller ou un planificateur financier!