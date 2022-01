Les statues du grand ostrogoth Awad 1er

Quand j’ai vu dans Le Journal hier les photos des statues de l’organisateur du party d’influenceurs d’Air Ostrogoth, j’ai pensé à une anecdote assez rigolote au sujet de Winston Churchill.

L’ancien premier ministre britannique assistait à la cérémonie d’inauguration d’une statue à son effigie quand un de ses amis lui a demandé : « C’est une chose rare qui vous arrive. Quelle impression éprouve-t-on ? » Et Churchill a répondu : « Je ne peux vous dire qu’une chose, c’est qu’on regarde les pigeons d’un tout autre œil ».

LE GRAND AWAD 1er

Folie des grandeurs, culte de la personnalité, narcissisme outrancier...

Il n’y a pas que le maire de Bois-des-Filion qui est tombé en bas de sa chaise hier en voyant des photos des statues de James William Awad tenant un micro, James William Awad en robe de chambre ou James William Awad portant une épée.

La dernière fois que j’ai vu une telle exhibition de vanité et de narcissisme, c’est à Paris l’été dernier quand j’ai visité une exposition consacrée à Napoléon. Et Dieu sait que Bonaparte ne se prenait pas pour un « 7up flat ».

« Les grands hommes qui n’ont pas leur statue sont légion », disait pourtant Guillaume Appolinaire. Tout plein de gens qui ont fait des grandes choses dans l’histoire du Québec, des politiciens ou des scientifiques, des auteurs ou entrepreneurs, n’ont pas de statue à leur effigie.

Mais le gars qui a crié « Il faut jamais give up dans la vie, jamais, jamais, jamais, give up » dans le micro du vol Air Covid a non pas une, mais quatre statues à son effigie.

Plus je lisais sur James William Awad et ses nombreuses propriétés, son empire immobilier et ses partys bruyants, plus je pensais que ce gars-là a dû passer trop de temps à lire des livres et à regarder des films.

Il a dû lire The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald et il veut recréer à Bois-des-Filion les grands partys de Gatsby le magnifique.

Après tout, l’époque qu’on vit ressemble beaucoup aux années folles. Et avouez que la description du roman de Fitzgerald semble lui coller à la peau : « Un jeune millionnaire vivant dans une débauche de luxe et qui aime étaler sa richesse pour éblouir les autres. Il organise dans son grand manoir des fêtes grandioses qui attirent des centaines de convives... »

Ou alors, il a revu Citizen Kane et il veut vivre de façon aussi somptueuse que le Charles Foster Kane d’Orson Welles dans son immense manoir de Xanadu. Mais quel sera son « rosebud » ?

LE CHÂTEAU DE KEVIN

« L’homme, confiné par la nature dans l’éphémère, rêve d’éternité. En élevant des temples et des statues, il se donne l’illusion de créer des choses que le temps n’altérera pas », disait Gustave Le Bon.

Tiens, ça pourrait être une bonne devise à faire inscrire à l’entrée du « château » de Kevin devenu James William Awad.