Omicron: des inquiétudes dans l'Ouest canadien

Les hospitalisations ont continué d’augmenter au cours des 24 dernières heures, en Ontario (3220, +753), tout comme le nombre de personnes aux soins intensifs (477, +39).

• À lire aussi: Protocole de priorisation pour les soins intensifs: «C’est vraiment un plan de catastrophe»

• À lire aussi: Risque d’hospitalisation réduit de moitié avec Omicron comparé à Delta, selon une étude américaine

Vingt et une personnes supplémentaires ont perdu la vie au cours des dernières 24 heures. De plus, 7951 Ontariens de plus ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement a annoncé qu’il déploiera des infirmières formées à l’étranger.

«Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les hôpitaux et les fournisseurs de soins de santé de l’Ontario ont travaillé sans relâche pour protéger la santé et la sécurité des patients, a déclaré la ministre de la Santé ontarienne Christine Elliott.

«Notre gouvernement a continué à faire des investissements essentiels dans notre personnel hospitalier et de santé pour s’assurer qu’aucune ressource ne reste inutilisée, afin que nos hôpitaux disposent du personnel et des ressources dont ils ont besoin pour soigner les patients pendant cette période difficile.»

Dans les maritimes

Du côté des provinces de l’Atlantique, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont enregistré une légère hausse quotidienne avec, respectivement, 191 et 750 nouvelles infections ainsi qu’un décès au Nouveau-Brunswick.

La Nouvelle-Écosse comptabilisait, elle aussi, un décès supplémentaire et 616 nouveaux cas de COVID-19, tandis que 304 cas ont été signalés sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Reste du Canada

À l’ouest de l'Ontario, les cas continuent d’augmenter alors que la Saskatchewan et le Manitoba comptaient respectivement 1140 et 2012 infections supplémentaires.

L’Alberta, avec 4704 infections et huit morts, et la Colombie-Britannique, avec 2239 infections et trois morts, voient aussi leur situation continuer à s’aggraver.

Situation au Canada

Ontario: 896 248 cas (10 399 décès)

Québec: 758 576 cas (12 028 décès)

Alberta: 417 533 cas (3352 décès)

Colombie-Britannique: 286 080 cas (2449 décès)

Saskatchewan: 94 080 cas (961 décès)

Manitoba: 103 935 cas (1426 décès)

Nouvelle-Écosse: 26 541 cas (115 décès)

Nouveau-Brunswick: 20 890 cas (173 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 10 201 cas (23 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 3322 cas (12 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 2893 cas

Yukon: 2445 cas (15 décès)

Nunavut: 1033 cas (4 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 2 624 910 cas (30 958 décès)

À VOIR AUSSI :