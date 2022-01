Plus d’une centaine d’hôteliers prêts à aider le système de santé

Afin de soutenir le gouvernement dans son effort de guerre contre la COVID-19, plus de 130 hôteliers ont levé la main et sont en mesure d’accueillir des patients dans les prochains jours.

« On le sait, il y a des gens qui ont moins besoin de soins et il y a d’autres lieux que les hôpitaux qui peuvent servir. Alors, si on peut aider, ça nous ferait plaisir de le faire », a souligné Christiane Germain, coprésidente de Germain Hôtels, en entrevue avec Le Journal.

Il faut dire que les hôtels fonctionnent au ralenti alors que le tourisme est pratiquement à l’arrêt. Le taux d’occupation ne dépasse pas 10 à 15 % dans plusieurs établissements.

« C’est vide partout. Quand vous pensez aux milliers de lits qui sont disponibles, il me semble qu’on pourrait contribuer un peu. Ça demande une certaine logistique, mais rien n’est impossible », dit-elle.

Des discussions ont d’ailleurs eu lieu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Association hôtelière du Québec (AHQ) entre Noël et le jour de l’An.

« On a au-delà de 130 hôteliers qui nous ont fait des propositions, partout au Québec, c’est vraiment impressionnant. On a transmis les listes au ministère, et là, on attend leur réponse », assure Véronyque Tremblay, présidente de l’AHQ.

Des étages entiers

Chaque hôtelier a notamment détaillé le nombre d’unités et les services qu’il peut offrir ou le type de clientèle qu’il est possible d’accueillir.

« Plusieurs établissements sont en mesure d’utiliser des étages au complet pour soigner des patients en toute sécurité », indique Jean-Sébastien Boudreault, PDG de l’Association des hôtels du Grand Montréal.

Photo Pierre-Paul Poulin

L’Hôtel Universel dans l’est de Montréal avait déjà accueilli des clientèles plus fragiles en 2020.

« On l’avait fait pour des femmes victimes de violence et aussi des personnes itinérantes. On a eu une baisse drastique de la clientèle lors des dernières semaines, donc on a de la place », assure Louis-Philippe Lajoie, directeur général.

Même son de cloche à l’Hôtel Griffintown qui a ouvert ses portes durant la pandémie et qui a 126 appartements. « On est prêts à mettre l’épaule à la roue, mon téléphone cellulaire est ouvert en permanence », souligne Laura-Michelle Grenier Martin, directrice générale.

Déjà un contrat à Québec

Contacté par Le Journal, le MSSS n’a pas donné de détails sur le nombre de patients qui pourraient être transférés dans des hôtels.

À Québec, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a déjà conclu une entente avec le Concorde à Québec. Il en coûtera 500 000 $ au gouvernement pour un contrat de deux mois.

« Le contrat octroyé inclut l’hygiène et la salubrité des lieux, le zonage et la désinfection très fréquente des lieux selon les normes, la buanderie, ainsi que tout l’aménagement physique des espaces pour que cela respecte les protocoles », a indiqué Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.