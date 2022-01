Prévisions météo au Québec: un répit avant le retour du froid pour samedi

Après le froid polaire qui a sévi partout au Québec, les températures devront revenir aux normales saisonnières à compter de mercredi, alors qu’un autre épisode de froid sera de retour samedi.

En revanche, l’alerte de froid extrême a été maintenue pour les secteurs plus au nord, comme Sept-Îles, Chibougamau, Matagami, Waskaganish notamment.

De la neige intermittente et des températures saisonnières sont attendues à Montréal et ses environs, en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue. Il fera par exemple -5 degrés à Montréal, mercredi.

En Estrie et en Beauce, il sera généralement nuageux avec des températures entre -8 et -6 degrés, alors qu’en Mauricie et à Québec des accumulations de 2 à 4 cm de neige sont anticipées.

Dans les secteurs de l’est du Québec, de la faible neige est également attendue mercredi, alors que les températures ne dépasseraient pas les -9 degrés.

Le retour du froid, mais moins intense, puisque le mercure oscillera entre -21 et -17 degrés, sera de retour samedi avec un temps généralement ensoleillé presque partout, si l’on excepte les secteurs plus au nord.

Il fera moins -17 degrés à Montréal, dans Lanaudière, dans les Laurentides et dans la région de Québec, mais -19 et -20 degrés en Montérégie et en Estrie.