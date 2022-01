Sébastien Delorme en vedette dans la quotidienne «Indéfendable» à TVA

Sébastien Delorme va être la vedette de la nouvelle quotidienne Indéfendable, qui va être diffusée l’automne prochain à TVA.

La chaîne cherchait depuis plusieurs années à mettre à l’antenne une fiction quotidienne et c’est Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, qui produit cette nouvelle série judiciaire d’après l’idée originale du criminaliste Richard Dubé.

La conceptrice et productrice Izabel Chevrier porte le projet avec l’autrice principale Nadine Bismuth, qui chapeaute un collectif d’auteurs comme Pixcom le fait déjà avec la série Alertes, aussi diffusée à TVA.

Pour l’instant, le nombre d’épisodes, la case horaire et le reste de la distribution d’Indéfendable n’ont pas encore été annoncés.

La série sera toutefois diffusée du lundi au jeudi. D’ici quelques semaines, on devrait apprendre qui gravite autour de l’avocat Léo MacDonald (Sébastien Delorme) au sein du cabinet Lapointe-MacDonald.

Sébastien Delorme, qui connait bien la mécanique des quotidiennes pour avoir joué cinq saisons dans District 31, décrit son personnage comme un gars «charismatique».

«C’est un excellent avocat. [...] Il est gambler, mais droit en même temps, il ne va jamais mentir», a dit le comédien, qui a 16 épisodes en main pour commencer à apprivoiser son rôle.

Le producteur exécutif de Pixcom, Charles Lafortune, croit beaucoup à cette quotidienne.

«C’est un projet qui a été travaillé depuis plusieurs années. Me Richard Dubé, c’est un des plus grands criminalistes du Québec. Il est souvent dans les médias, on lui demande son avis comme pour l’affaire Camara. Il était interviewé dans la série Meurtriers sur mesure qu’on a faite pour Club illico. Izabel et lui voulaient faire une série juridique du côté de la défense. Généralement, les séries juridiques c’est la Couronne, on veut défendre la veuve et l’orphelin, je trouvais ça extrêmement intéressant qu’ils arrivent avec ce projet-là. On voit rarement ça à la télé», a-t-il dit.

Dans Indéfendable, le téléspectateur va se retrouver dans le rôle du jury, qui doit départager le vrai du faux.

«Il faut aller au-delà des apparences, aussi, souvent, aller chercher la vraie histoire qui se cache derrière. Tu as le point de vue de l’accusé, de la victime, des témoins, des jurés, et là tu auras toi-même à faire ton point de vue avec les éléments de preuve», a dit Sébastien Delorme.

