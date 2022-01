Un moment de vérité pour Legault

L’objet de dures critiques de la part de certains chroniqueurs, dont celle-ci, mais aussi de plusieurs experts, Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, tire sa révérence.

Les critiques étant fondées, sa décision, venue de lui ou du premier ministre, est sage et nécessaire. Évitons néanmoins de réécrire l’histoire. S’il a dû partir, ce n’est pas pour ses avis erronés de la 1re vague, dont celui sur le masque, qu’il déconseillait de porter.

En mars 2020, bien ailleurs qu’au Québec, d’autres de ses homologues s’étaient aussi plongé le même doigt dans l’œil. Son vrai problème est qu’il a persisté depuis à traîner de la patte derrière la science alors qu’elle évoluait rapidement.

Qu’on pense à son long refus de reconnaître les aérosols comme mode de transmission de la COVID-19 et son silence sur la ventilation. Son rejet des tests rapides. Ses avis récents, tout aussi erronés, sur les masques de type N95. Etc.

Malgré qu’il soit une bonne personne, ses errements répétés et sa communication souvent floue et confuse confirmaient qu’il n’avait malheureusement pas les compétences requises pour naviguer dans les eaux agitées d’une longue tempête pandémique.

Or, François Legault ne l’a pas remplacé plus tôt. Dès juin 2020, il n’avait pourtant pas hésité à remplacer la ministre de la Santé, Danielle McCann, par Christian Dubé. Ce qui, en effet, allait dynamiser sa cellule de crise.

Ère post-Arruda

En basculant dans l’ère post-Arruda, sans lui à pointer, M. Legault et sa cellule de crise se retrouvent confrontés à leur propre moment de vérité. Sans lui, la gestion de la pandémie retrouvera-t-elle ou non sa solidité de la deuxième vague ?

Quelque chose d’autre semble toutefois avoir ébranlé la cellule de crise bien plus encore que les sorties embarrassantes du Dr Arruda.

Tout premier ministre disposant de sondages internes bien avant ceux publiés dans les médias, M. Legault devait sûrement avoir vu venir ce que le dernier sondage Léger/La Presse canadienne montre.

Soit que la confiance envers sa gestion de la pandémie baisse. Les 81 % de répondants s’en disant satisfaits en août 2021 ont chuté à 65 %. En pandémie, tout autre gouvernement serait fou de joie d’un tel taux.

Pour François Legault, dont la popularité est exceptionnellement tenace, une perte aussi rapide de 16 points dans son « capital confiance » lui sert un avertissement sérieux. En fera-t-il bon usage pour la suite de la crise ?

Seul le temps le dira. En conférence de presse, M. Legault amorçait déjà quelques virages. D’un ton humble, il dit comprendre la « grogne » des Québécois vaccinés face à ceux qui s’y refusent sans raison médicale.

Reste toutefois à voir si son idée d’une « contribution santé » ne pénalisera pas des réfractaires non pas complotistes, mais plutôt trop isolés, sans moyens, sous le joug de certaines croyances ou autre problème.

Capital confiance

Aux partis d’opposition, le premier ministre jure aussi vouloir les rencontrer et écouter leurs suggestions. « On ne détient pas la vérité », a-t-il même ajouté.

Il a néanmoins refusé de s’engager à dépolitiser le poste de directeur national de santé publique. Quant au sondage, il s’est limité à y voir le signe de citoyens « tannés de la pandémie » et non pas en rupture de sa gestion récente, dont les incongruités du Dr Arruda.

Et son successeur par intérim ? Aux côtés de M. Legault et du ministre Dubé, le Dr Luc Boileau, nouvelle recrue du trio santé, détonnait par rapport à son prédécesseur.

Prudent, il s’est retenu de commenter quoi que ce soit. Le temps dira donc de quel bois il se chauffera au sein de la cellule de crise et s’il possède ou non un talent de pédagogue qui, en pandémie, est essentiel pour l’adhésion de la population. La morale de cette histoire ? Que dans tout bon bureau de premier ministre, des sondages internes en baisse sont toujours plus influents sur ses choix de stratégies que tous les chroniqueurs réunis, vedettes ou non...