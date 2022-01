Vol au guichet automatique: la police de Sherbrooke cherche à identifier des suspects

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) cherche à identifier trois suspects pour vol au guichet automatique sur une personne âgée.

Les faits remontent au 1er décembre lorsque le plaignant s’est rendu au guichet automatique de la rue King pour effectuer un retrait avant de se faire voler sa carte bancaire.

Photo courtoisie Police de Sherbrooke

Les suspects, des hommes blancs, qui ont pu s’emparer de la carte bancaire de la victime, après une ruse bien orchestrée, ont effectué un retrait de 900 $ sur le compte de la victime, avant de prendre la fuite, a indiqué le corps de police.

D’un poids moyen et mesurant 1,55 m, le 1er suspect qui a attiré l’attention de la victime portait un jogging gris avec bande noire, un manteau noir à taille avec capuchon et un foulard brun. Il avait une tuque et semblait avoir cheveux courts.

Photo courtoisie Police de Sherbrooke

Auteur du retrait bancaire, le 2e suspect qui mesure 1,55 m portait un manteau-feutre brun mi-cuisse, un chandail brun propre, un jeans bleu, des souliers noirs et une tuque grise.

Photo courtoisie Police de Sherbrooke

Le 3e suspect quant à lui avait des cheveux courts foncés et portait un manteau gris mi-cuisse avec capuchon, une casquette noire avec logo rouge en avant, un jeans bleu et des espadrilles noires avec bande réfléchissante argent ou blanche sur le côté.

Photo courtoisie Police de Sherbrooke

Il était chargé de surveiller les arrières de ses complices avec un appareil dans les mains.

Quiconque ayant des renseignements pouvant aider à identifier les suspects peut communiquer avec la police de Sherbrooke au 819 821-5555.

À VOIR AUSSI