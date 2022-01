«Culturama»: un nouveau magazine culturel, mieux adapté

Après avoir mis un terme à ses magazines culturels l’année dernière, Radio-Canada renouvelle son offre avec une nouvelle émission, «Culturama», animée par Chantal Lamarre.

Adapté à la pandémie, sans le vouloir, le nouveau magazine culturel d’ICI ARTV revisite et décortique la culture d’ici et d’ailleurs à travers une thématique donnée, différente chaque semaine, comme les méchants, les fesses, la lune, la mer, les portes, le bleu, les cowboys et le kitsch. Ces dernières ont notamment inspiré de nombreux créateurs au fil du temps et suscitent toujours la curiosité.

Contrairement aux magazines culturels traditionnels, le nouveau concept produit par Zone3 offrira plus de pérennité, n’étant pas un carnet de rendez-vous basé sur l’actualité culturelle du moment.

«Culturama» est un observatoire de la culture au sens large, qui traite tant de culture populaire que d’objets plus nichés. L’émission s’intéresse à la musique, au cinéma, aux arts visuels et à la danse, mais aussi à la télévision, à la BD et à la mode.

«On a cherché quelque chose qui nous permettait de creuser un peu plus que de seulement surfer sur de l’anecdotique. C’est une joute entre les acolytes qui sont avec moi dans le "culturama", et on essaie d’avoir une conversation dans laquelle on peut partir de "District 31", aller faire un tour vers Fellini et ramener ça à un vieux "hit" de Mireille Mathieu», a souligné Chantal Lamarre.

Le tout est livré dans un emballage organisé, mais ressenti, a-t-elle ajouté.

Le plateau est pour sa part télégénique et efficace, bien que simple. Il ne transpire pas la période covidienne actuelle, même si les tables de chacun sont éloignées les unes des autres.

À ce propos, chaque semaine trois nouveaux observateurs, notamment Émilie Bibeau, Fanny Britt, Guillaume Corbeil, Mélanie Demers, Rébecca Deraspe, Laurent Paquin, Mathieu Quesnel, Elkahna Talbi et Catherine Trudeau se relaieront pour échanger ensemble avec l’animatrice.

«[Ce sont tous] des jaseurs d’élite, mais ce qu’on ne voulait absolument pas, c’était de faire une table ronde avec des conversations entre initiés, a indiqué Chantal Lamarre. Ils ont absolument la permission de dire: "ça, j’aime moins ça, ça, je connais moins ça", et de défendre un autre point de vue, d’amener autre chose à propos du sujet.»

Le public, appelé le G7, est aussi invité à exposer son opinion sur l’objet discuté, à chaque retour de pause, via un zoom organisé.

«Culturama» se décline en 10 épisodes hebdomadaires diffusés à compter de 20 h, ce vendredi, sur ICI ARTV, et en reprise le dimanche sur ICI TÉLÉ, à 17 h.

