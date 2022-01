Délestage de niveau 4 dès dimanche à l’hôpital Charles-Le Moyne

Confronté à une hausse grandissante du nombre de patients atteints de la COVID-19, l’hôpital Charles-Le Moyne, à Longueuil, sera contraint de passer au niveau 4 de son plan de délestage dès dimanche.

«Le CISSS de la Montérégie-Centre se prépare à passer, le 16 janvier prochain, au niveau d’alerte 4 qui prévoit un délestage plus important afin de prioriser la réponse aux besoins urgents et semi-urgents», a confirmé mercredi soir la directrice des communications de l’organisation, Martine Lesage.

Cette nouvelle directive devrait donc toucher à la fois l’hôpital Charles-Le Moyne et celui du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Mme Lesage n’était cependant pas en mesure d’expliquer, concrètement, jusqu’à quel point le passage à ce niveau supérieur de délestage affectera les services dans les deux hôpitaux, «puisque les modalités du plan de délestage sont en élaboration».

Selon les données du ministère de la Santé, 129 patients infectés se trouvaient à l’hôpital Charles-Le Moyne en date du 11 janvier, contre 83 à l’hôpital du Haut-Richelieu. Ces deux centres hospitaliers affichaient cependant peu de cas aux soins intensifs, avec quatre à Charles-Le Moyne et aucun au Haut-Richelieu.

Le niveau 4 de délestage est le plus élevé. Ce dernier peut aller jusqu’à impliquer la fermeture des urgences des plus petits hôpitaux, en plus de miser sur le report de toutes activités non urgentes en médecine de jour, au bloc opératoire et dans diverses spécialités, dans le but de libérer des lits et des ressources pour traiter les patients atteints de la COVID-19.

Plusieurs CISSS et CIUSSS du Grand Montréal ont reçu l’autorisation, dans les derniers jours, d’enclencher leur plan de niveau 4.

Selon le journal «Métro», le CIUSSS de Montréal-Nord a d’ailleurs reconnu, lundi, avoir dû se résoudre à passer au niveau 4 de délestage «dans les hôpitaux de santé physique».

