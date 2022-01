DION, Julien



À St-Jean-sur-Richelieu, le 9 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Julien Dion.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alexandre (Bonnie), Sébastien et Christian (Vickie); ses petits-enfants: Jason, Julia et Elyna; sa soeur Vetty; la mère de ses enfants Johanne ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.Une cérémonie aura lieu dans à une date ultérieure.60 BOUL. PIE IX, GRANBY, QCTél. 450-777-1414 Télec. 450-777-0999www.lesieur.ca - info@lesieur.ca