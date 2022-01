Encore des ennuis pour les Oilers...

Les ennuis des Oilers d’Edmonton se poursuivent, car le gardien Mike Smith devra s’absenter deux semaines supplémentaires.

Un test d’imagerie par résonance magnétique a dévoilé une déchirure partielle d’un tendon dans son pouce, a confirmé l’entraîneur-chef de la formation albertaine, Dave Tippett, jeudi.

Après avoir mené les Oilers en séries éliminatoires avec une fiche de 21-6-2 et un taux d’efficacité de ,923 durant la dernière campagne, le gardien de 39 ans n’a disputé que six rencontres cette saison, ennuyé par une blessure au bas du corps. Il a maintenu un dossier de 2-2-1 et un taux de ,898 en 2021-2022.

Son collègue Mikko Koskinen devrait obtenir le départ contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi. Tippett a ajouté que les Oilers planifient de rappeler Stuart Skinner de leur club-école, à Bakersfield, si ses tests de COVID-19 lui permettent de franchir la frontière canado-américaine.

Skinner, 23 ans, présente la fiche la plus reluisante des gardiens des Oilers, cette saison, avec un dossier de 4-5-0 et un taux de ,916.

Les Oilers pointent au sixième rang de la section Pacifique et se sont inclinés lors des cinq derniers matchs.

