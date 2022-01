Il se sauve de la police à 156 km/h dans une zone de 70 km/h

Un automobiliste qui roulait à plus du double de la vitesse permise et qui a tenté de fuir les policiers qui essayaient de l’intercepter a été arrêté, en plus de recevoir une amende très salée, mardi, en Abitibi-Témiscamingue.

L’homme de 33 ans de Duparquet a été capté au cinémomètre au moment où il filait à 156 km/h dans une zone de 70 km/h sur la rue Saguenay, près de l’avenue Marcel-Baril, à Rouyn-Noranda.

Lorsque le patrouilleur s’est lancé à ses trousses pour l’intercepter, le conducteur a refusé de s’immobiliser, déclenchant du même coup une courte poursuite.

Celle-ci a pris fin quelques kilomètres plus loin, lorsque l’automobiliste a finalement décidé de se ranger en bordure de la route de son plein gré.

Il a été mis en état d’arrestation, avant d’être libéré un peu plus tard. Il devrait revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures. Il pourrait alors être accusé de fuite.

L’individu a écopé d’un constat d’infraction de 1613 $, en plus de voir 18 points d’inaptitude être ajoutés à son dossier de conduite.

À voir aussi