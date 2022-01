Jean-Claude Lord victime d’un AVC

Le cinéaste Jean-Claude Lord est hospitalisé depuis le 30 décembre dernier après avoir subi un accident vasculaire cérébral, a appris Le Journal.

Son fils, Jean-Sébastien Lord, a confirmé l’information dans un échange de messages écrits, en soulignant que la famille préfère rester discrète sur son état de santé. «Nous ne sommes pas prêts encore à donner des détails sinon que la situation est très difficile», a-t-il fait savoir.

Âgé de 78 ans, Jean-Claude Lord a marqué l’histoire de la télévision québécoise en réalisant la première saison de la série culte Lance et compte, au milieu des années 1980.

On lui doit également une quinzaine de films dont Bingo (1974), Parlez-nous d’amour (1976), Panique (1977) et La grenouille et la baleine (1987). Il a aussi tourné quelques longs métrages en anglais dont le thriller d’épouvante Visiting Hours, mettant en vedette William Shatner et Michael Ironside.

Plus récemment, il a réalisé plusieurs épisodes de la première saison de la populaire série District 31.

En 2017, Jean-Claude Lord a reçu le prix Guy-Mauffette pour l’ensemble de sa carrière, un des prix les plus prestigieux décernés par le gouvernement du Québec dans le domaine de la culture.

