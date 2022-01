La COVID sème la pagaille dans les CPE et garderies

Alors que les écoles s'apprêtent à rouvrir leurs portes lundi, plusieurs garderies, elles, n’ont jamais fermé et l'effet du variant Omicron se fait bien sentir chez certaines d'entre elles.

Une situation qui cause des maux de tête à plusieurs gestionnaires de CPE qui craignent, entre autres, de manquer de personnel.

Pas facile la vie de gestionnaire de garderies depuis les dernières semaines. À la garderie aux Milles pattes à Québec jeudi, 35 enfants sur 62 n'étaient pas présents.

Si certains parents préfèrent garder leurs enfants à la maison, d'autres sont absents en lien avec la COVID.

À la garderie, les explorateurs Montessori, également située à Québec, ce sont trois groupes sur cinq qui ont dû être fermés en raison du variant Omicron.

L'une des principales craintes des gestionnaires de CPE est de manquer de personnel en raison des infections.

«Hier soir j'avais un conseil d'administration et on a discuté de solutions et de fonctionnement sur la possibilité de bris de services. On essaie de trouver des solutions», affirme Julie Bédard-Rancourt, directrice générale au CPE aux Milles Pattes.

«J'ai actuellement 8 éducatrices sur 20 qui sont absentes en lien avec la COVID. La semaine prochaine j'espère être capable de maintenir le service avec les enfants. Certains parents voudraient venir nous aider, mais c'est vraiment un casse-tête» soutient pour sa part Sandra-Valérie Paquin directrice de la garderie Les explorateurs Montessori.

La confusion engendrée par les récents changements de consignes sur la gestion des cas de COVID s'ajoute également aux irritants.

Les milieux de garde risquent d'être sous pression, eux qui, en début de semaine, représentaient déjà le quart des nouvelles éclosions au Québec.

