La culture doit encore patienter

Pendant que Billie Eilish se prépare à chanter devant 125 000 personnes à Coachella au mois d’avril, les salles de spectacles, les théâtres et les cinémas québécois doivent attendre encore avant de rouvrir leurs portes.

Lors du point de presse annonçant le retour en classe, jeudi, le premier ministre François Legault a glissé sans plus de détails que le gouvernement espère pouvoir rouvrir les lieux de diffusion pour les gens pleinement vaccinés « au cours des prochaines semaines ».

Depuis la fermeture des salles avant les Fêtes, des dizaines de spectacles ont été reportés ou annulés.

« On espère avoir des nouvelles dans une semaine de manière à ne pas devoir encore reporter toutes nos dates de février et refaire travailler nos employés et nos artistes qui sont tous en manque de travail en ce moment », affirme le propriétaire de l’Olympia de Montréal, Patrick Lévy.

Le président de l’organisme RIDEAU, David Laferrière, s’est dit encouragé que François Legault laisse planer la possibilité d’une réouverture prochaine.

« C’est un signe que notre milieu est entendu et que nous demeurons présents dans les réflexions », dit-il.

Photo AFP

Normalité aux États-Unis

N’empêche que pendant ce temps, au sud de la frontière, la vie culturelle a repris son cours normal.

Au cours des derniers jours, deux importants festivals américains, Bonnaroo et Coachella, ont dévoilé leur programmation 2022.

Sur un site qui peut accueillir jusqu’à 125 000 personnes, le festival Coachella, qui se tient en Californie au mois d’avril, a confirmé que ses têtes d’affiche seront Billie Eilish, Kanye West et Harry Styles.

Chez nous, malgré l’incertitude créée par Omicron, le Festival d’été de Québec prévoit dévoiler sa grille 2022 cet hiver ou au début du printemps.

Par ailleurs, comme c’est le cas pour les arts de la scène, le Québec demeure un des seuls endroits au monde (avec le Danemark, l’Ontario et la Colombie-Britannique) où les cinémas sont fermés.

Aux États-Unis, les salles obscures fonctionnent à plein régime, aidées par l’immense popularité du nouveau film de la saga Spider-Man.

En France, où la cinquième vague a frappé très fort, les cinémas ont pu continuer à accueillir les cinéphiles dotés d’un « pass vaccinal ». Depuis le 27 décembre, il est toutefois interdit de consommer de la nourriture dans les salles.

Contestations

En Belgique, le gouvernement avait ordonné la fermeture des salles de spectacles, cinémas et théâtres pour une période de deux semaines à compter du 22 décembre. Or, plusieurs propriétaires de salles et de cinémas ont décidé de contester cette décision en ouvrant leurs portes quand même.

Résultat : le gouvernement belge a finalement fait marche arrière et autorisé ces lieux culturels à rester ouverts en respectant une jauge de 200 spectateurs.

– Avec la collaboration de Maxime Demers et Sarah-Émilie Nault

Ailleurs au pays et dans le monde

Ontario : salles de spectacles, théâtres et cinémas fermés

Colombie-Britannique : limite de 50 % de la capacité dans les salles de concert. Cinémas fermés

Alberta : salles de plus de 1000 spectateurs (50 % maximum de la capacité), salles de 500 à 1000 (500 personnes maximum), salles de 500 et moins (pas de limite)

Saskatchewan : masques et preuves vaccinales dans les salles

Manitoba : 50 % maximum dans les salles

Nouveau-Brunswick : 50 % de la capacité totale maximum, jusqu’à 150 personnes

Nouvelle-Écosse : salles et cinémas fermés

Écosse : le gouvernement a annoncé la levée de toutes les mesures lundi prochain

France : limite de 2000 personnes dans les grands rassemblements et places debout interdites