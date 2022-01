Le Stade de soccer accueillera ses premiers clients

D’ici 18 h jeudi soir, le Stade de soccer de Montréal, situé sur la rue Papineau, accueillera des itinérants. L’endroit, transformé temporairement en refuge, pourra accueillir jusqu’à 300 personnes.

À l’extérieur, le bruit d’un marteau-piqueur est facilement reconnaissable, alors que des ouvriers s’affairent à monter un chapiteau. Celui-ci devrait permettre de tester la clientèle du refuge temporaire.

Servant de zone chaude, le refuge accueillera les personnes infectées, qui pourront faire leur quarantaine en groupe.

Joël Lemay / Agence QMI

«On a reçu une demande du réseau de la santé vendredi soir, et aujourd’hui, le centre est opérationnel. C’est incroyable», s’est enthousiasmée la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui y voit un exemple de l’ingéniosité et de la capacité de collaboration des différents partis impliqués.

À l’intérieur, le terrain de soccer est méconnaissable. Les rideaux délimitant normalement les plateaux sportifs servent cette fois à séparer les différentes sections du refuge. Dans chacune d’elles, des rangées de lits de camp sont alignées, chacun étant à deux mètres de distance.

Joël Lemay / Agence QMI

«C’est quand même confortable. J’ai déjà dormi là-dessus quand j’étais dans les scouts», s’est remémoré Mme Plante, au cours de la visite des lieux.

Un peu plus loin, dans une autre section, un grand nombre de sièges sont installés devant une télévision, constituant l’aire de repos de l’endroit.

Joël Lemay / Agence QMI

«En période hivernale, par grand froid, on pose des gestes encore plus précis. La pandémie est venue encore une fois exacerber les besoins pour toutes ces personnes», a pour sa part déclaré Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

L’ouverture d’un refuge dans le Stade de soccer avait d’abord été annoncée mardi par la mairesse Valérie Plante, au cours d’un point de presse tenu à la suite de la mort d’un itinérant en raison du grand froid.

Joël Lemay / Agence QMI

Avec total, 1800 places seront disponibles dans les différents refuges de la métropole. Le Stade permettra de délester et d’alléger la tâche des endroits déjà disponible.

