Les entreprises canadiennes affranchies de l’impôt le 7 janvier

Les entreprises canadiennes ont gagné suffisamment d'argent, à 0 h 33 le 7 janvier, pour payer la totalité de leur impôt sur leur revenu pour l'année 2022, selon un rapport de l'organisme Canadiens pour une fiscalité équitable.

«Comment se fait-il que la société canadienne moyenne ne paie qu'une semaine de revenu pour les services publics dont nous avons tous besoin, alors que le Canadien moyen contribue à l'impôt sur le revenu pendant deux mois?», s’est questionné l’économiste le Dr. D.T. Cochrane, dans son rapport dévoilé jeudi.

«C'est d'autant plus scandaleux que les sociétés ont reçu des centaines de millions de dollars de soutien des gouvernements canadiens», a-t-il ajouté.

L’organisme souligne que la journée d'affranchissement de l'impôt sur les sociétés «arrive de plus en plus tôt ces dernières années». Les réductions d'impôts accordées par les gouvernements et l'évasion fiscale des sociétés auraient permis de transférer plus de 1,1 billion $ des gouvernements fédéral et provinciaux aux sociétés au cours des deux dernières décennies, selon le rapport.

«Le gouvernement fédéral devrait augmenter le taux d'imposition des sociétés de 15 à 20 %, et taxer les bénéfices excessifs liés à la pandémie, en particulier ceux des sociétés qui ont obtenu des subventions publiques», a estimé le Dr Cochrane.

Dans son rapport, l’économiste recommande au gouvernement d’améliorer la transparence des entreprises, d’augmenter les investissements dans l'Agence du Revenu du Canada et de mettre en place un impôt minimum sur les bénéfices enregistrés dans des juridictions étrangères.

