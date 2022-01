Montréal perd ses habitants au profit des régions

La ville de Montréal a perdu plus de 45 000 habitants en 2020-2021 au profit d’autres régions administratives.

C’est-ce que révèle le plus récent Bulletin sociodémographique de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) dévoilé jeudi. Ce portrait de la migration interrégionale, qui s’inscrit pour la première fois entièrement dans le contexte pandémique, montre que les régions où se trouvent les plus grands centres ont toutes vu leur bilan se détériorer.

La ville de Montréal, avec une population estimée à 2 025 900 habitants au 1er juillet 2021, a ainsi enregistré des pertes nettes de 48 300 personnes dans ses échanges migratoires avec les autres régions administratives, ce qui correspond à un déficit de - 2,6 % en proportion de sa population.

«Il s'agit de son plus lourd déficit depuis le début de la série statistique en 2001-2002», peut-on lire dans le document. Ses pertes tendent à augmenter depuis quelques années, mais cette tendance s'est amplifiée en 2019-2020 et de façon encore plus nette en 2020-2021.

La Montérégie, la Capitale-Nationale, l’Outaouais et Laval ont aussi vu leur bilan se détériorer. Les trois dernières régions affichent même leur pire bilan depuis 20 ans.

Les seules régions qui n’ont pas connu de progression notable de leur bilan migratoire sont l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Elles continuent toutes les trois à perdre des résidents au profit des autres régions.

Les régions qui ont vu leur population augmenter

La région des Laurentides est celle qui enregistre les plus forts gains dans ses échanges migratoires avec les autres régions du Québec pour cette période. Son gain net est de 12 700 personnes, soit l’équivalent de 2 % de sa population. «Ce résultat est le plus élevé pour la région depuis le début des années 2000», a-t-on précisé.

L’Estrie connaît aussi les gains les plus élevés depuis une vingtaine d’années, avec un solde de 8600 personnes.

Les gains ont aussi fortement augmenté pour atteindre «un niveau record» en Mauricie, dans le Centre-du-Québec et dans la Chaudière-Appalaches.

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean affichent aussi un bilan migratoire interrégional élevé, avec des gains d’environ 1500 personnes.

Sur l’ensemble de la province, entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2021, 232 000 personnes ont changé de région administrative de résidence au Québec, soit 19 % de plus qu’au cours de l’année 2019-2020.

