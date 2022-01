Pékin 2022: les Québécois porteront l’équipe canadienne

Parmi les sept athlètes qui représenteront le Canada en ski de fond aux Jeux de Pékin, cinq proviennent du Québec, a annoncé le Comité olympique canadien, jeudi.

Quatre femmes et trois hommes ont reçu l’appel tant attendu, dont Cendrine Browne, Laura Leclair, Katherine Stewart-Jones, Antoine Cyr et Olivier Léveillé, qui sont tous des représentants de la Belle Province. Les deux autres membres de cette équipe sont Dahria Beatty, du Yukon, et l’Ontarien Graham Ritchie.

«Ce groupe a représenté le Canada à tous les niveaux du sport sur la scène internationale et il est maintenant impatient de démontrer son potentiel aux Jeux olympiques qui serviront de point de référence ultime pour leur développement, a indiqué par voie de communiqué le directeur de Nordiq Canada, Stéphane Barrette. Je suis certain qu’ils seront adéquatement préparés et prêts à atteindre les objectifs de notre équipe et leurs buts personnels.»

Le processus de sélection canadien a culminé avec la présentation des Essais de ski de fond de la semaine dernière, à Canmore, en Alberta. Cinq des sept athlètes en seront à une première présence aux Jeux olympiques, alors que Browne et Beatty seront les seules vétéranes du groupe.

Cyr, de Gatineau, sera la vedette chez les hommes, lui qui compte deux présences dans le top 12 sur le circuit de la Coupe du monde cette saison. Léveillé, de son côté, est le plus jeune athlète de l’équipe, à 20 ans.

