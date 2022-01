Premiers pas infructueux du baseball majeur

Le baseball majeur a tenté de se rapprocher de l’Association des joueurs en effectuant une première proposition depuis le lock-out annoncé le 2 décembre, jeudi.

Selon le réseau ESPN, aucune entente n’est intervenue entre les deux parties, qui n’avaient établi aucun contact en plus d’un mois. La réaction des joueurs à cette proposition ne serait pas positive.

Les propriétaires et les athlètes cultivent des différends économiques, particulièrement en ce qui a trait au salaire des plus jeunes et à l’autonomie des joueurs. Le réseau MLB Network rapporte que le baseball majeur aurait haussé le salaire minimum et certaines conditions d’arbitrage dans sa plus récente offre.

Parmi les autres divergences majeures qui ont mené à ce neuvième conflit de travail dans l’histoire des ligues majeures, le premier depuis 1994, le format des séries éliminatoires est aussi l’un des plus controversés. Le commissaire Rob Manfred mentionnait en décembre que les négociations pour une nouvelle convention collective avaient achoppé sur une douzaine d’enjeux économiques.

Les camps d’entraînement printaniers du baseball majeur pourraient bientôt être affectés par le lock-out. La Ligue des pamplemousses et la Ligue des cactus, respectivement en Floride et en Arizona, amorcent généralement leurs activités à la mi-février. Le coup d’envoi de la saison régulière doit quant à lui se faire au début du mois d’avril.

