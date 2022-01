Rebecca Marino poursuit sa route en Australie

Rebbeca Marino a claqué 16 as en route vers un gain en deux manches de 6-3 et 6-4 face à Katerina Bondarenko, mardi à Melbourne, pour accéder au troisième et dernier tour des qualifications des Internationaux d’Australie.

La Canadienne, 146e au classement de la WTA a pourtant eu bien de la difficulté à remporter son premier jeu au service, faisant face à quatre balles de bris avant de reprendre le dessus. Elle a eu plus de difficulté dans cet aspect du jeu en deuxième manche, étant brisée deux fois en autant d’occasions.

Son adversaire, 91e au monde, a quant à elle été en danger de perdre son service 13 fois. Elle a été renversée à cinq reprises.

Elle affrontera maintenant la gagnante d’un duel opposant la Russe Kamilla Rakhimova (116e) et l’Andorrane Victoria Jimenez Kasintseva (202e). Plus tôt dans la compétition, la native de Toronto a défait la Suissesse Ylena In-Albon en deux manches identiques de 6-3.

Schnur ne fait que passer

Le Canadien Brayden Schnur a quant à lui été éliminé au premier tour. Le 239e joueur sur l’échiquier mondial a baissé pavillon en trois manches de 6-4, 1-6 et 6-4 contre l’Argentin Thiago Agustin Tirante.

Le tombeur du représentant de l’unifolié occupe le 241e échelon au classement de l’ATP.

Schnur a été victime de quatre bris de service, dont trois à la manche ultime de ce duel. Il a tout de même réussi sept as dans la défaite.

L’Ontarien de 26 ans était le seul Canadien en lice pour l’événement qualificatif du premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

