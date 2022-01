«Star Académie»: une nouvelle édition enrichie

Une nouvelle façon de choisir les Académiciens, la présence d’humoristes, des directeurs artistiques invités, le retour des artistes internationaux, des demandes spéciales du public et des caméras 24/7 comptent parmi les nouveautés que la production a préparées pour cette nouvelle saison de «Star Académie». Tour d’horizon des différents changements.

Pour le premier Variété de ce dimanche, 19 candidats ont été sélectionnés lors de «L’audition finale». Cinq d’entre eux sont déjà assurés d’entrer à l’Académie et ils vont avoir la chance de partager la scène avec Daniel Bélanger.

Les autres devront défendre leur place d’une manière différente de l’an dernier. «On les a séparés en trois groupes et on a monté des medleys de chacune de leurs chansons, a expliqué Gregory Charles, jeudi après-midi, en conférence de presse. Ça va nous permettre comme prof, mais aussi au public, de les entendre à la suite les uns des autres. Et comme je leur ai dit, ils sont tous responsables de la qualité des performances.»

À la suite du medley, les profs auront la possibilité de choisir un ou plusieurs candidats qu’ils veulent voir entrer à l’Académie. Le public pourra sauver ceux qui n’ont pas été désignés par les profs.

Un peu d’humour

Être en danger est un moment relativement stressant pour les candidats. Pour détendre l’atmosphère, la production a eu l’idée d’inviter, chaque semaine, un humoriste qui va rendre hommage à ceux qui sont sur la sellette. Pierre-Yves Roy-Desmarais sera de retour, mais aussi Roxane Bruneau, Ariel Charest, Patrick Groulx, P-A. Méthot ou encore Dominic Paquet.

Photo Courtoisie, Éric Myre

Des numéros enlevants

Après Mika, qui avait préparé des numéros flamboyants l’an dernier, ce sont trois créateurs de génie qui auront la chance d’imaginer des numéros signatures, à savoir Lydia Bouchard, Serge Denoncourt et Mitsou.

«On leur donne tous les moyens disponibles et ils ont carte blanche pour créer leur numéro, a détaillé le producteur exécutif de "Star Académie", Jean-Philippe Dion. Le numéro de Mitsou sera basé sur son répertoire; Serge Denoncourt a choisi un répertoire qu’il aime et qu’il veut inculquer aux jeunes, et pour Lydia, ça va être une expérience sensorielle complètement différente. Et il y en aura d’autres qui seront annoncés plus tard.»

De la grande visite

Du côté des artistes invités, la production a confirmé la présence de plusieurs vedettes internationales, comme Alessia Cara, Milky Chance, Julien Clerc, Simple Plan, ou encore le génial Eddy de Pretto.

Demandes du public

Au moins au début de la saison, le public ne pourra pas être en studio à cause des mesures sanitaires. Mais il sera toutefois présent à travers le choix des chansons interprétées par les Académiciens grâce au nouveau segment, «La demande spéciale». Les gens peuvent envoyer une demande pour surprendre quelqu’un de leur entourage en offrant une chanson de leur choix que chanteront les Académiciens durant le Variété.

Photo Courtoisie, Éric Myre

Des caméras 24/7

Enfin, le public réclamait aussi le retour des caméras 24/7 en direct de l’Académie. L’expérience est même enrichie avec la présence de caméras dans l’autobus et dans les coulisses du Variété. Il sera donc possible de tout voir, et d'entendre tout ce qui se passe dans l’environnement des candidats, durant les cours, les évaluations, les rencontres avec les invités spéciaux et même durant les répétitions. Les caméras 24/7 sont offertes en exclusivité aux clients Mobilité et Hélix Télé de Vidéotron.

Le premier Variété de «Star Académie» sera diffusée en direct ce dimanche, à 19 h, à TVA.