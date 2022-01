Traitements et chirurgies reportés: une femme atteinte de cancer lance un cri du cœur

Alors que de nombreux rendez-vous en oncologie sont remis en raison de la pandémie, une patiente atteinte d’un cancer de stade 4 lance un cri du cœur.

«On vit dans le COVID, on vit dans la peur, on ne sait pas trop où on s’en va», partage Karine Bombardier, qui combat la maladie depuis plusieurs mois déjà. «On sent un ralenti, on sent les gens courir dans les hôpitaux. Dans 2, 3, 4 semaines ça va être quoi? »

«Ça me frustre beaucoup de savoir qu’on pourrait régler un problème qu’on a en ce moment», ajoute-t-elle en faisant référence aux gens qui refusent de recevoir le vaccin anti-COVID.

Visiblement bouleversée et anxieuse en raison de la situation, elle déclare: «je peux juste espérer que certaines personnes vont comprendre l’urgence d’agir malgré leurs croyances».

