MALENFANT, Raymond

À l'Hôpital Sacré-Coeur, le 7 janvier, à l'âge de 91 ans, est décédé Raymond Malenfant, natif de Saint-Hubert-de-Témiscouata.Après des études en médecine, il devient entrepreneur en construction domiciliaire. Par après il a construit son premier hôtel, le Motel Universel à Québec en 1966. Puis il a créé un empire de plusieurs hôtels, édifices à bureaux, golfs et centres de ski. Raymond Malenfant a été un travailleur infatigable.Outre son épouse, Colette Perron, il a laissé dans le deuil ses cinq enfants feu Eusthelle, Alain (Danielle Langlois), Estelle (Robert Côté), France, Lynn (Benoit Paradis) et ses sept petits-enfants Shelbie, Claudéric Demers, Jean-François Côté, Alizée Paradis, Benoit Jr Paradis, Alex Paradis et Pamela Paradis.Il laisse aussi ses frères et soeurs : feu Gérard (Eva Boucher), feu Léopold (feu Yvette Dubé), Marianne, (feu Georges Lagacé), Alfreda (feu Jean Boucher), Lorraine (feu Charles-Eugène Lagacé), Gratien (Gisèle Lavoie), feu Marcel et Florent (Ghislaine Jean).La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de l'Hôpital Sacré-Coeur, Dr Ronald Denis et Dr Danielle Granmont, un gros merci au personnel de la résidence Manoir L'Acadie.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront dans la plus stricte intimité.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur.Pour laisser un message de sympathie: