Accusations à caractère sexuel: l'ancien espoir olympique Thierry Pellerin plaidera coupable en mars

Au début du mois de mars, le gymnaste de haut niveau et photographe Thierry Pellerin devrait plaider coupable à l’ensemble des accusations à caractère sexuel portées contre lui il y a de cela un peu plus d’un an.

C’est du moins ce qui a été annoncé, vendredi, devant le juge Thomas Jacques, alors que le dossier du jeune athlète revenait devant la Cour.

D’ores et déjà, la poursuivante, Me Geneviève Corriveau et l’avocat représentant la défense ont réservé «une journée de temps de Cour» pour le 3 mars puisqu’à la suite du plaidoyer, les avocats feront leurs observations sur la peine à être imposée.

Rappelons que c’est en juillet 2020, à Lévis, que l’ancien espoir olympique a été arrêté puis accusé une première fois pour avoir commis des infractions à caractère sexuel sur de jeunes garçons.

Accusé de leurre et d’incitation à des contacts sexuels, Pellerin avait vu son dossier gonflé six mois plus tard lorsque des accusations additionnelles de production et possession de pornographie juvénile et de voyeurisme avaient été portées contre lui.

Confronté à sa sortie du poste par un journaliste de TVA, le jeune homme avait présenté ses excuses tout en ajoutant «avoir pris conscience qu’il était allé trop loin».