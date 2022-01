Acquitté du meurtre de sa femme: la poursuite veut un nouveau procès

La poursuite demande un nouveau procès dans l’affaire d’Ernesto Fera, qui a été acquitté en décembre dernier du meurtre de son épouse Nadia Panarello il y a près de 18 ans.

• À lire aussi: Ernesto Fera acquitté du meurtre de son épouse survenu en 2004

Le 15 décembre dernier, le procès de l’homme de 55, devant le juge James L. Brunton, s’est soldé par un verdict d’acquittement.

Il avait été accusé le 12 juillet 2019 du meurtre de la mère de ses deux filles et conjointe, qui est survenu le 12 février 2004, dans leur résidence cossue de Laval.

Selon la Couronne, le juge de première instance « a erré en droit en tirant des conclusions factuelles essentielles au verdict qui ne sont pas appuyées par aucun élément de preuve ou qui reposent sur la conjecture ».

Elle lui reproche également d’avoir confondu « les notions de mobile non prouvé et de preuve d’absence de mobile à titre d’élément disculpatoire de nature à soulever un doute raisonnable ».

Les procureurs de la Couronne au dossier étaient Me Steve Baribeau, Me Alexandre Dubois et Me Nektarios Tzortzinas.

Fera était représenté par Me Joseph La Leggia et Me Isabelle Lamarche.

Aujourd’hui marquait la date limite pour faire la demande d’appel.

Plus de détails à venir.