Comment dépenser moins en nettoyants

Les produits d’entretien ménager coûtent cher, et chaque mois ils accaparent quelques dizaines de dollars du budget. Ces quelques trucs vous aideront à économiser.

Pour laver ses vêtements, sa vaisselle et nettoyer chaque pièce de la maison, on a recours à divers produits d’entretien. Dégraissant, détachant, désinfectant, blanchissant... on trouve de tout sur les tablettes des supermarchés !

Voici comment dépenser moins.

Opter pour les recharges

Premier bon truc pour économiser, achetez des recharges lorsque cela est possible, ce qui vous coûtera moins cher que le produit original. Ainsi, vous n’aurez pas à payer pour l’emballage et vous récupérerez quelques dollars.

Lucie Dal Molin, conseillère budgétaire à l’ACEF de l’Est de Montréal recommande aussi d’utiliser des doses plus petites ou de diluer certains produits, ceux pour laver la vaisselle ou le linge notamment.

« Ils seront tout aussi efficaces même avec une quantité moindre que celle recommandée par le fabricant », dit-elle. D’ailleurs, les appareils électroménagers d’aujourd’hui sont si efficaces et performants que vous ne verrez probablement pas la différence.

Les nettoyants ménagers multifonctions sont une bonne alternative pour éviter d’acheter une multitude de produits. Par exemple, les nettoyants tout usage qui passent aussi bien de la salle de bain à la cuisine. Pour vous convaincre, vérifiez la liste des ingrédients sur les contenants des produits dits « spécialisés », vous verrez qu’il n’y a que peu ou pas de différences entre ceux-ci. Si vous déboursez davantage, c’est surtout pour l’emballage et le marketing.

Fabriquer ses propres produits

La meilleure façon de dépenser moins pour ses produits d’entretien ? Les confectionner soi-même ! C’est d’ailleurs la méthode qu’applique Lucie Dal Molin.

« Les ingrédients nécessaires ne coûtent presque rien. Bicarbonate de soude, vinaigre blanc et savon sont très bon marché et vous permettront de préparer plusieurs mélanges nettoyants », assure-t-elle. Il ne vous restera plus qu’à les verser dans des contenants récupérés. Du même coup, on pollue moins la planète puisque l’on génère moins de déchets de plastique.

Les composantes de base sont simples et faciles à trouver en supermarché ou en pharmacie. Sur internet, les recettes de produits à faire soi-même abondent, mais celles proposées ci-dessous ont été testées et approuvées par les auteures de l’ouvrage Remue-Ménage, produits ménagers maison, et sont tirées de ce dernier.

PRODUIT NETTOYANT TOUT USAGE (ENVIRON 600 ML)

190 ml (3/4 tasse) d’alcool isopropylique à 70 % (alcool à friction)

310 ml (1 tasse 1⁄4) d’eau bouillie et tiédie

20 ml (4 c. à thé) de savon de Castille liquide

30 gouttes d’huile essentielle de votre choix (facultatif)

Verser tous les ingrédients dans un vaporisateur de 500 ml et agiter. S’utilise sur toutes les surfaces (murs, moulures, planchers), évier, lavabo, etc.

Attention, puisqu’il contient de l’alcool, ce produit ne doit pas être utilisé sur des objets chauds, les appareils électroménagers par exemple.

PRODUIT NETTOYANT POUR VITRES ET MIROIRS (ENVIRON 500 ML)

190 ml (3/4 tasse) d’alcool isopropylique à 70 % (alcool à friction)

125 ml (1/2 tasse) de vinaigre blanc pur

15 ml (1 c. à soupe) de fécule d’arrow-root

190 ml (3/4 tasse) d’eau bouillie et tiédie.

Verser tous les ingrédients dans un vaporisateur de 500 ml et agiter. S’utilise sur les vitres, miroirs, extérieur de porte de cuisinière et du four à micro-ondes, vitrocéramique, inox. Ne pas employer sur la pierre.

CRÈME À RÉCURER (ENVIRON 400 ML)

250 ml (1 tasse) de bicarbonate de soude

250 ml (1 tasse) de savon de Castille liquide

80 ml (5 c. à soupe + 1 c. à thé) de sel de table

60 gouttes d’huile essentielle de citron (facultatif)

Mélanger tous les ingrédients dans un pot en verre de 500 ml. Rincer à l’eau claire. S’utilise sur les hottes de four, comptoirs, cuisinières et plaques de cuisson, éviers, lavabos, baignoires, douches.

♦ Vous trouverez ces recettes et une foule d’autres pour toutes les pièces de la maison, pour la vaisselle, le lavage, l’entretien des meubles, etc., dans l’ouvrage Remue-Ménage, produits ménagers maison, par Marie Beaupré, Mariane Gaudreau et Audrey Woods. Éditions de l’Homme, 2021. 224 pages. 29,95 $.