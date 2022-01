COVID-19: des jours meilleurs à venir en Estrie?

La fin de semaine qui approche pourrait bien être la pire au niveau des hospitalisations de patients atteints de la COVID-19 au Québec. C'est du moins ce qu'a prévenu en point de presse jeudi le premier ministre François Legault.

En Estrie, cette tendance s'observe déjà puisque jamais le nombre de patients hospitalisés en raison du virus n'a été aussi élevé. Au total, 172 personnes sont hospitalisées dans l'un des quatre établissements prévus à cet effet en Estrie. De ce nombre, 26 se trouvent aux soins intensifs.

Ce nombre de patients représente près de 10 fois celui que la région enregistrait il y a à peine six semaines. S'il s'avère, ce pic d'hospitalisations pourrait toutefois présager des jours meilleurs pour le personnel hospitalier, qui n'a pas eu beaucoup de répits depuis le début de la pandémie.

«Je ne peux pas dire que c'est extrêmement tangible pour nous actuellement, mais ça donne un peu d'espoir», a avoué à TVA Nouvelles le chef du département de médecine générale au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, le Dr Benoit Heppell, vendredi.

«Avec ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire tous ces lits dédiés à la COVID, le délestage, je dirais qu'on se pince le nez et on traverse un gros nuage de fumée et on a bien hâte que ce soit fini. Mais si on nous annonce que le nuage achève et qu'on va pouvoir respirer mieux, c'est encourageant, même si on ne le vit pas concrètement tout à fait sur le terrain.»

La CIUSSS de l'Estrie-CHUS a annoncé que l'unité d'obstétrique de l'Hôpital du Granit, à Lac-Mégantic, peut enfin reprendre l'ensemble de ses activités après avoir été fermée pendant des semaines après que le personnel ait été infecté par la COVID-19. Depuis 8h, vendredi matin, toutes les activités ont pu reprendre.

