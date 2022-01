«Le temps des framboises» présentée en clôture et en ouverture à Berlin

La série «Le temps des framboises», écrite par Florence Longpré («M’entends-tu?») et Suzie Bouchard («L’œil du cyclone», «Entre deux draps»), sera présentée en clôture de la Berlinale Series et en première mondiale à la 72e édition du Festival international du Film de Berlin.

«Le temps des framboises», réalisé par Philippe Falardeau, est la deuxième production télévisuelle québécoise à être sélectionnée par la Berlinale depuis les débuts du volet consacré aux séries télé.

La série raconte l'histoire d'Élisabeth, une mère de deux garçons qui hérite de la ferme familiale à la suite de la mort subite de son mari. Quoique néophyte en la matière, elle décide de laisser son travail à l’hôtel de ville pour gérer la ferme et élever seule ses deux fils William, un jeune garçon sourd, et Junior, un ado narcissique et inquiet.

Inconsciente des épreuves qui l’attendent, Élisabeth découvrira ce nouvel univers aux côtés de travailleurs saisonniers tout en devant lutter contre des pratiques agricoles douteuses et à une belle-famille contrôlante.

La série produite par Julia Langlois, Annie Sirois et Carlos Soldevila de chez Trio Orange, en collaboration avec Québecor Contenu, va à la rencontre de l'autre; des rencontres culturelles et humaines qui se veulent bouleversantes, mais aussi salvatrices, à mi-chemin entre le deuil et l’exil.

Les 10 épisodes de la série, tournés à l’été 2021, mettent en vedette Sandrine Bisson, Edison Ruiz, Micheline Lanctôt, Elijah Patrice et Paul Doucet.

«Le temps des framboises» sera disponible au Québec sur la plateforme Club illico le 14 avril 2022.

