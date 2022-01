Les meilleurs appareils de chauffage pour votre maison

Que vous aimiez (ou non) l’hiver, il n’y a rien de plus agréable que de vous retrouver bien au chaud dès que vous entrez dans la maison.

Entre le télétravail, les enfants qui font l’école à distance et les soirées en famille, votre nouveau mode de vie vous oblige à passer plus de temps à la maison, ce qui signifie qu’atteindre un confort absolu se taille une place de choix dans la liste de vos priorités.

Avec l'arrivée de l'hiver, la notion de confort idéal se situe entre maintenir une qualité d'air saine et trouver la chaleur, afin de créer un environnement parfait. Le chauffage d'appoint est un excellent moyen, non seulement pour réchauffer les pièces et vos espaces préférés, mais aussi pour réduire vos factures d'énergie en ne chauffant que la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Saviez-vous qu’en plus d’être reconnue pour ses machines à café et ses petits électroménagers, la marque italienne De’Longhi est également une référence de choix en matière d’appareils de chauffage? Elle propose une large gamme de radiateurs pour vous offrir un environnement confortable dans toutes les pièces.

Pour que vos moments à la maison soient empreints de convivialité et de confort, suivez ce petit guide qui vous aidera à choisir le produit de chauffage adapté à vos besoins!

De’Longhi, maître de l’innovation dans le confort de la maison depuis plus de 35 ans

En matière de radiateurs à bain d'huile, De’Longhi propose une vaste sélection d’appareils portatifs à prix abordable pour vous permettre de créer une zone de confort dans chaque pièce de votre maison.

Que vous soyez adepte du hygge, des soirées cinéma en famille ou des petites réceptions entre amis, le type de chauffage choisi peut jouer un rôle important sur le confort ressenti lors de vos activités quotidiennes.

Découvrez de quelle façon les appareils de chauffage De’Longhi peuvent faire toute la différence pour améliorer la vie à la maison!

La signature De’Longhi

Le maintien de la qualité de l’air: les systèmes De’Longhi s’appuient sur la technologie de convection afin de répartir uniformément la chaleur et d’éviter de propager la poussière, les germes et les allergènes dans la pièce. Voir plus L’économie d'énergie: les appareils de chauffage de la marque continuent de dégager de la chaleur, même une fois éteints, et la plupart sont dotés d'une minuterie programmable. Voir plus La polyvalence: tous les modèles peuvent être déplacés facilement d’une pièce à l’autre en fonction de vos besoins. Voir plus Le faible niveau sonore: le système très silencieux de la technologie de convection des appareils De’Longhi est l'un de ses nombreux avantages. Voir plus

La chaufferette «Dragon 4» de De’Longhi

Réchauffez votre maison avec efficacité et style! Doté de cheminées thermiques brevetées spécialement conçues pour maximiser la circulation de la chaleur et maintenir une température de surface basse, ce modèle de radiateur électrique à bain d’huile représente une solution économique pour vous offrir chaleur et confort en tout temps.

PROMOTION: Du 20 au 26 janvier 2022, rendez-vous chez Rona pour profiter d'un rabais de 20 $ sur le modèle de chaufferette «Dragon 4»!

Ses atouts distinctifs Une minuterie programmable 24 h: pour vaquer à vos occupations en toute quiétude pour vaquer à vos occupations en toute quiétude En savoir plus Le thermostat ajustable: pour profiter d’un confort personnalisé pour profiter d’un confort personnalisé En savoir plus L’opération silencieuse: pour avoir la tranquillité d’esprit pendant vos activités quotidiennes pour avoir la tranquillité d’esprit pendant vos activités quotidiennes En savoir plus La fonction Eco plus: pour réaliser des économies d’énergie de 20 à 40 % pour réaliser des économies d’énergie de 20 à 40 % En savoir plus Le système de roues pratique: pour le déplacer et le ranger en toute facilité pour le déplacer et le ranger en toute facilité En savoir plus

Innover avec des solutions adaptées à vos besoins

Le choix d’un appareil de chauffage ne devrait pas se faire à la légère. C’est pourquoi De’Longhi offre des modèles variés pour répondre à tous les types de besoins et vous procurer un confort personnalisé à la maison, au bureau comme au chalet.

Un système de chauffage à long terme

Les radiateurs à bain d’huile représentent la solution idéale pour profiter d’une chaleur constante dans les pièces principales de votre foyer. Ces appareils ont également l’avantage de se confondre dans le décor et d’être silencieux.

Un système de chauffage rapide et pratique

Si vous êtes à la recherche d’une façon utile de vous réchauffer, De’Longhi propose une gamme de convecteurs et de soufflants en céramique qui diffusent rapidement de la chaleur et sont conçus pour une utilisation individuelle.

Améliorer la qualité de l’air à l’intérieur 1. Les appareils de De'Longhi réchauffent les pièces de la maison de façon silencieuse pendant que vous dormez paisiblement, regardez la télévision ou discutez, tout simplement. 2. Ils permettent de réaliser des économies d’énergie importantes en utilisant le chauffage à bon escient et en abaissant les thermostats de toute la maison. 3. Ils vous permettent de respirer plus librement sans assécher l'air, ce qui prévient les problèmes de santé. 4. Ils évitent que la poussière et les allergènes ne se propagent dans la pièce. 5. Ils misent sur un système sans entretien qui assure une distribution uniforme de la chaleur.

Vous êtes à la recherche d’une solution abordable et pratique pour chauffer les pièces de votre maison? Découvrez la gamme des appareils de chauffage De’Longhi et dénichez le modèle le mieux adapté à vos besoins. L’hiver n’aura jamais été aussi confortable qu’à la maison!