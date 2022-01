Les Québécois responsables et une manifestation Pro-Trump

Mon séjour en Floride m’a permis de rencontrer des Québécois qui respectent les mesures sanitaires du Québec. J’ai aussi vécu un moment inquiétant au volant de ma voiture avec mon épouse, Pascale Vallée, à mes côtés, car j’ai souvent l’habitude de perdre mon sens de l’orientation. J’étais à West Palm Beach, lorsque nous nous sommes retrouvés en plein milieu d’une manifestation de milliers de pacifistes supporteurs de Donald Trump. Lentement, mais sûrement, nous avons retrouvé notre chemin vers Hallandale.

Photo Pascale Vallée

J’ai eu l’agréable surprise de pouvoir discuter de hockey avec l’ancien entraîneur de la LNH, entre autres avec le Canadien, Alain Vigneault, accompagné de son cousin, Denis Desharnais.

Photo Pascale Vallée

L’ancien défenseur du Canadien Junior Raymond Racette est en compagnie de sa conjointe, Denise Duplessis, qui a joué la meilleure ronde de golf de sa carrière, 88, sur le magnifique parcours « Match » du PGA.

Photo Pascale Vallée

Sylvie Côté et Randy Zane, propriétaire de chevaux de course, ont célébré l’arrivée du Nouvel An en Floride.

Photo Pascale Vallée

J’ai rencontré en Floride les parents de Sarah-Jeanne Labrosse, Chantal Desrosiers et Alan Labrosse, qui est un passionné du sport motorisé. Ils sont tellement heureux de devenir grands-parents.

Photo Pascale Vallée

L’un des cofondateurs d’Artopex, Maurice Pelletier, a fait un arrêt devant la statue du « Golden Bear », l’emblème du légendaire golfeur Jack Nicklaus, que l’on retrouve au Club de Golf PGA.

Photo Pascale Vallée

Au 18e trou du Honda Classic au golf PGA, le sympathique golfeur professionnel Cameron Percy a salué les Québécois qui l’entourent, Linda Sylvain, son conjoint, François Chiasson et Maurice Pelletier.

Photo Pascale Vallée

L’ancien consultant des ventes au Journal de Montréal José Sabourin est entouré de ses amis golfeurs Alain Rossignol et Richard Papineau.

Photo Pascale Vallée

Malgré son jeune âge de 87 ans, le pompier retraité Jean-Noël Perreault joue régulièrement au golf, sans oublier sa randonnée à vélo de tous les jours.