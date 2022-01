McDonald’s du Canada offre un café (ou un thé) gratuit à tous les travailleurs de la santé en guise de merci

Pour souligner leur travail sans relâche, McDonald’s du Canada offre un café ou un thé McCafé® gratuit au personnel de la santé durant tout le mois de janvier.

Avec la pandémie qui bat toujours son plein, les restaurants McDonald’s du Canada souhaitent témoigner une fois de plus leur appréciation et leur gratitude envers les travailleurs de la santé en leur offrant un breuvage chaud gratuit.

Un petit geste pour dire merci

«Chez McDonald’s, notre but est de nourrir et de soutenir les collectivités. Cette initiative vise à remercier ceux et celles qui se dévouent à l’heure actuelle pour prendre soin des collectivités», souligne Gemma Pryor, directrice en chef senior, équipe Impact Canada.

Ainsi, pendant tout le mois de janvier, les restaurants McDonald’s participants offrent gratuitement un café de torréfaction supérieure ou un thé McCafé® de format moyen aux travailleurs de la santé, mais également aux bénévoles œuvrant dans le domaine de la vaccination, aux employés des centres d’analyses médicales et des pharmacies ainsi qu’au personnel des services d’urgence et des forces armées.

Vous faites partie de cette équipe dévouée qui travaille au front pour soigner les personnes malades, veiller à notre sécurité, en plus de tester et vacciner la population? Il suffit de vous présenter au comptoir ou au service au volant d’un restaurant McDonald’s participant et de présenter une pièce d’identité professionnelle pour obtenir votre breuvage chaud gratuit.

Une initiative qui s’inscrit dans la mission de l’entreprise

En mars 2020, McDonald’s Canada et ses franchisés indépendants des quatre coins du pays ont remis plus d’un million de cafés de torréfaction supérieure et de thés McCafé® gratuits aux travailleurs de la santé.

D’un bout à l’autre du pays, ces franchisés souhaitent faire une différence en s’impliquant dans leur communauté. Si un café gratuit peut mettre le sourire aux lèvres des travailleurs et des bénévoles de la santé lors d’une journée grise, il allait de soi pour eux de renouveler cette offre.

C’est pourquoi cette initiative, qui a permis de réchauffer le cœur de nombreux travailleurs au début de la pandémie, est de retour afin de souligner les efforts continus du personnel de la santé, toujours en première ligne près de deux ans plus tard.

«Depuis le début de la pandémie, nos franchisés font preuve de créativité pour soutenir leurs collectivités dans ces moments difficiles, et c’est ce que nous constatons encore aujourd’hui avec cette offre de café gratuit», ajoute Gemma Pryor.

Un merci à tous les bénévoles

McDonald’s Canada profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui contribuent à faciliter l’organisation et la tenue des centres de vaccination partout au pays, ainsi qu’à tous les travailleurs de la santé qui relèvent sans relâche le défi de soigner et de tester les patients depuis le début de la pandémie.

Chers travailleurs de la santé, rendez-vous dans les restaurants McDonald’s Canada participants tout au long du mois de janvier pour obtenir votre café de torréfaction supérieure ou votre thé gratuit. Merci de votre travail dévoué et en espérant que cette petite marque d’appréciation saura vous réconforter!