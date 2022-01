Omicron: une chute «considérable» à prévoir après le pic

Les nouvelles modélisations de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) pointent vers une chute «considérable» des cas une fois le pic de la vague d’Omicron atteint, ce qui pourrait arriver très prochainement au Québec et en Ontario.

La Dre Theresa Tam, cheffe de l’ASPC, juge plausible que le taux de contagion dans ces deux provinces, qui ont été les premières à avoir été heurtées de plein fouet par le nouveau variant, commence à se stabiliser.

C’est l’avis aussi de la santé publique du Québec, qu’a relayé jeudi le premier ministre François Legault.

La question qui taraude la santé publique est la durée à prévoir de ce plateau : puisque le nombre de nouveaux cas quotidiens reste très élevé, les hospitalisations continueront d’augmenter tant et aussi longtemps que les bilans seront lourds.

«Avec les premiers signes indiquant que la flambée des cas et des hospitalisations a peut-être culminé dans certaines parties des États-Unis et du Royaume-Uni, on espère que l'impact le plus lourd sera bientôt terminé dans ces pays», a déclaré le Dr Howard Njoo, bras droit de Theresa Tam.

«De même, si la trajectoire du Canada continue de suivre une trajectoire similaire, nous espérons que les cas atteindront bientôt un pic», a-t-il ajouté.

