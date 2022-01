PGA: Russell Henley bien en selle au sommet

L’Américain Russell Henley a conclu la deuxième ronde de l’Omnium Sony, vendredi à Hawaï, avec une confortable avance de trois coups.

Pour une deuxième journée consécutive, Henley a déjoué les difficultés du parcours du club de golf Waialae, ce qui lui a permis de remettre une carte de 63 (-7). L’athlète de 32 ans a calé deux aigles, cinq oiselets et deux bogueys.

Il affiche ainsi un cumulatif de 125 (-15). Il entamera donc la troisième ronde avec trois frappes de priorité sur le Chinois Haotong Li. L’Américain Matt Kuchar occupe pour sa part le troisième rang, à quatre coups du meneur.

Les Canadiens Corey Conners et Adam Svensson ont poursuivi sur leur lancée de la veille. Ils ont encore remis une carte identique, cette fois, avec un pointage de 67 (-3). Ils ont ainsi fait un bond de quatre positions au classement et partagent la cinquième place, à six coups du meneur.

Les trois autres représentants de l’unifolié en lice n’ont pas été en mesure d’assurer leur place pour les rondes de la fin de semaine. Malgré une belle deuxième journée lors de laquelle il a frappé l’objet blanc 67 (-3) fois, Roger Sloan a dû se contenter de la 90e place, avec un pointage de 138 (-2). Taylor Pendrith (141; +1) et Michael Gligic (143; +3) ont aussi été victimes du couperet.