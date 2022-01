Questions végétales

Mère Nature peut parfois être particulièrement impressionnante. Ce petit questionnaire portant sur les records végétaux vous permettra de constater qu’elle peut accomplir des prouesses inouïes !

Question 1 : Le plus vieil arbre de la planète est plus âgé que les pyramides d’Égypte, vrai ou faux ?

Photo courtoisie, Rick Goldwaser

Réponse : Vrai. Le plus vieil arbre du monde est un pin à cônes épineux âgé de 4853 ans, surnommé à juste titre Mathusalem, qui croît dans les White Mountains en Californie. Il vit le jour 200 ans avant que la pyramide de Khéops, qui date de 2600 ans avant Jésus-Christ, soit construite. Son tronc tordu par le vent, le froid et la sécheresse – la température avoisine les –25 °C en hiver et il tombe aussi peu que 300 mm de pluie par année dans cette région – ainsi que ses nombreuses branches mortes témoignent de la rudesse du climat qu’il a dû subir au cours des siècles.

Question 2 : Le plus grand arbre du monde dépasse tous les édifices construits par l’humain, vrai ou faux ?

Photo courtoisie, Tuxyso

Réponse : Faux. Avec ses 115,85 mètres (soit 380 pieds) de hauteur, un séquoia appelé Hyperion est le plus grand arbre du monde. Il dépasse de nombreux bâtiments dans les métropoles, mais les plus grands édifices du monde tels que le Burj Khalifa et la tour du CN sont nettement plus imposants. Âgé d’environ 600 ans, ce séquoia a été découvert en 2006 dans le Redwood National and State Park en Californie. Toutefois, le plus grand arbre jamais mesuré serait un eucalyptus trouvé en 1872 en Australie. Il faisait 132,6 mètres de hauteur. Il serait tombé suite à un feu ce qui aurait grandement facilité la prise de mesures...

Photo courtoisie, Jane Huttunen

Question 3 : Le plus gros organisme vivant de la planète est un champignon, vrai ou faux ?

Photo courtoisie, First Nature

Réponse : Vrai. Le plus gros organisme vivant de la planète est un champignon du genre Armillaria ostoyae qui pousse dans le sol de la Malheur National Forest dans l’État de l’Oregon aux États-Unis. Le vaste réseau de mycélium de ce champignon couvre une superficie estimée à plus de 9 kilomètres carrés ! On croit que ce champignon pourrait atteindre l’âge vénérable de 2500 ans.

Question 4 : Une algue est la plante qui a la croissance la plus rapide, vrai ou faux ?

Photo courtoisie, Lewis Bamboo

Réponse : Faux. C’est plutôt le bambou géant Moso qui détient le record de la plante à la croissance la plus rapide. Les tiges de ce bambou peuvent s’allonger de 119 cm en 24 heures ! Dans des conditions optimales, le bambou Moso peut atteindre 28 mètres en aussi peu que 40 jours. D’autre part, il semble toutefois qu’une algue du genre Macrocystis pyrifera, poussant dans l’océan Pacifique, lui fasse une sérieuse compétition pour l’obtention du titre de champion en matière de vitesse de croissance puisqu’elle peut croître d’une longueur de cinq mètres en une semaine seulement.

Question 5 : La plus petite plante du monde mesure un centimètre et pèse seulement 1 gramme, vrai ou faux ?

Photo courtoisie, Christian Fischer

Réponse : Faux. La plus petite plante vasculaire du monde est la wolffia. Cette plante miniature fait un peu moins d’un millimètre de longueur et pèse seulement 150 microgrammes ! Elle pousse dans les étangs et les marais d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Sans racine, chaque wolffia est composée d’une seule feuille sphérique qui flotte à la surface de l’eau et elle produit une minuscule fleur comprenant un pistil et une étamine. Il s’agit aussi de l’une des plantes les plus prolifiques puisqu’elle peut doubler sa population en aussi peu que quatre jours.

Question 6 : La plus grosse fleur du monde sent très mauvais et reste éclose durant trois jours seulement, vrai ou faux ?

Photo courtoisie

Réponse : Vrai. L’arum titan est considéré comme la plus grosse fleur de la planète. Cette plante bulbeuse, qui est originaire des forêts de Sumatra, peut produire une inflorescence atteignant 3,20 mètres (10,5 pieds) de hauteur et pesant environ 70 kilos (154 livres) ! Durant sa brève floraison, d’une durée de 72 heures, l’arum titan dégage une odeur pestilentielle – rappelant un mélange de cadavre en décomposition et de poisson pourri – attirant des gros coléoptères qui la pollinisent.