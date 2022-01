Passeport vaccinal dans les grandes surfaces: Renaud-Bray exhorte Québec de faire marche arrière

À l’instar d’autres grands détaillants, la direction de Renaud-Bray se dit consternée de la décision de Québec d'étendre l'obligation de contrôle du passeport vaccinal aux librairies de plus de 1500 mètres carrés de superficie et exhorte le gouvernement d’exclure le secteur du livre de cette mesure.

Par communiqué, l'entreprise juge la mesure inéquitable et pénalisante pour elle-même et pour les Québécois. « Le gouvernement a mal évalué les impacts de cette politique. Elle favorise les librairies de petite superficie, dont l'offre commerciale est restreinte et limitée.», déclare vendredi, le président du groupe Renaud-Bray, Blaise Renaud.

Plusieurs succursales de Renaud-Bray ont une superficie de plus de 1500 mètres carrés. Pourtant, soutient l’entreprise, les statistiques d'achalandage de Renaud-Bray démontreraient que la distanciation sociale peut être aisément maintenue dans ses librairies.

« Nos entreprises sont responsables, elles respectent tous les protocoles sanitaires en place depuis le début de la pandémie. » De manière générale, estime Renaud-Bray, il y a lieu de se demander si les plus récentes mesures auront un véritable impact sur le plan sanitaire. Et, le cas échéant, si les avantages surpasseront les inconvénients découlant d'un accès restreint à la culture. À ses yeux, le gouvernement n'a offert aucune démonstration probante de la chose.

« Nous ne disposons d'aucune information quant à la durée de la mesure. Il est donc impossible d'évaluer l'ampleur des impacts négatifs sur le public et les acteurs de la chaîne du livre. Nous exhortons donc le gouvernement à suspendre cette mesure dans le secteur du livre», affirme Blaise Renaud.

