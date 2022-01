Solutions économiques pour la maison

Consacrez quelques minutes à la préparation de produits de nettoyage tout aussi efficaces que les produits que vous trouvez en magasin, et ce, pour une fraction du prix. De plus, ces recettes sont écologiques.

Le lave-vitre et miroir

Mélangez 175 ml (3/4 tasse) de jus de citron ou de vinaigre dans 1 litre (4 tasses) d’eau tiède. Versez la solution dans une bouteillemunie d’un vaporisateur.

Le nettoyant tout usage

Cette recette des plus simple permet de nettoyer les surfaces graisseuses dans la cuisine. Mélangez 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron, 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de savon à vaisselle liquide dans 1 litre (4 tasses) d’eau. Conservez dans une bouteille munie d’un vaporisateur.

Oubliez les produits chimiques pour la salle de bain

Un brossage avec du vinaigre blanc ou du jus de citron élimine le calcaire autour des robinets. Laissez agir une quinzaine de minutes avant de bien rincer.

Les odeurs et les taches coriaces disparaîtront dans la cuvette de la toilette en y versant environ 1 tasse de vinaigre, 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron et 1 litre (4 tasses) d’eau bouillante. Laissez agir une heure avant de brosser.

Une éponge saupoudrée de bicarbonate de soude nettoie bien le lavabo et la baignoire.

Fabriquer un assouplissant pour tissus

Découpez une éponge neuve en petits cubes que vous déposez dans un bocal de type Mason. Ajoutez quelques cuillerées d’assouplissant textile liquide. Fermez le bocal et agitez-le afin que les morceaux s’imbibent bien du produit. Au moment de vous en servir, pressez fermement une éponge entre vos doigts afin d’éliminer le surplus d’assouplissant et déposez le cube dans la sécheuse avec les vêtements. Chaque cube peut être réutilisé plusieurs fois.