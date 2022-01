BUJOLD, Dolorès



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Madame Dolorès Bujold, survenu à Montréal, le 11 janvier 2022, à l'âge de 83 ans. Elle était la conjointe de Emile Chrétien.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie Pratte (Francis Létourneau) et son fils Robert Bujold; ses petits-enfants : Cédrik et Carole Anne Pipon, Daniel et Yilmaz Pratte.En raison des circonstances actuelles, une célébration en sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.