ROBITAILLE, Gérard



À l'Institut de Cardiologie de Montréal, le 29 décembre 2021, est décédé à l'âge de 77 ans, M. Gérard Robitaille, époux de Mme Ginette Cousineau et demeurant à Sorel-Tracy.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette, sa fille Karine; ses soeurs: Françoise, Rolande, Monique et Hélène, sa belle-soeur Danielle Cousineau (Jean) et son beau-frère Claude, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille de M. Robitaille sera présente au salon:80 RUE CHARLOTTESOREL-TRACY, QC J3P 1G4Tél. 450.742.8822salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.cale samedi 22 janvier 2022 de 13h à 15h en toute intimité.Suite à l'annonce des nouvelles mesures sanitaires en vigueur, un maximum de 25 personnes pourra assister à l'évènement.