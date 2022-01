FOUCREAULT, Gisèle, s.n.j.m.

(Soeur M.Lucien-Joseph)



À la Maison Jésus-Marie, le 11 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Soeur Gisèle Foucreault, en religion Soeur M.Lucien-Joseph, née à St-Philippe de Laprairie, elle était la fille de : Joseph Foucreault de Laurianne Couture.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil ses soeurs Réjeanne s.n.j.m., Gaetane et son conjoint André Brouillard, ses beaux-frères Richard Bellemare (Monique, décédée), Gilles Bellemare (Lise, décédée), des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces ainsi que toutes les personnes qui l'ont aidée, aimée et suivie tout au long de ses 55 années comme missionnaire en Afrique.L'urne de Soeur Gisèle sera exposée à la :86 RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL QC J4H 1A9Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire à une date ultérieure.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le passeport vaccinal, le port du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation sont recommandés.