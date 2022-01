ROY, Gilles



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Gilles Roy, époux de Madame Louise Samoisette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Line, Jean (Jennifer), ses petits-enfants Isabelle, Maxime, ses frères et soeurs Marilyn, feu Hélène, Olivier (Rollande), Jacques, Guy (Francine), Lise (Michel), ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Jean, feu Denise (René), Micheline (feu René), Hélène (Roger) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des nouvelles directives de la Santé publique, la famille se réunira en toute intimité au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comle samedi 22 janvier 2022 de 9h00 à 10h30. Une cérémonie suivra au Centre de Ressourcement à 11h00 suivie de l'inhumation au Cimetière St-Jean.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec ou à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu).Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com ou en partageant la publication de notre page Facebook.